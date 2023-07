Les enquêteurs de l’unité Antigang de la Division du crime organisé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont saisi 30 kg de cocaïne mardi, d’une valeur de près d’un million de dollars.

Trois kilos de crystal meth et plus de 200 000 pilules de méthamphétamine ont également été saisies.

L’opération découle d’une enquête sur un individu de 28 ans qui effectuait des aller-retour entre Montréal et Toronto pour aller chercher la drogue afin de la revendre dans la grande région de Montréal. Selon nos informations, l’homme fournissait plusieurs organisations criminelles. Il est connu des forces de l’ordre, mais n’a pas d’antécédents criminels.

L’homme a été arrêté en sortant de son domicile de Mirabel avec 10 kilos de cocaïne en sa possession. Le reste des substances illicites ont été trouvées à l’intérieur de sa résidence et dans un entrepôt. L’individu a été relâché, des accusations en lien avec la possession et le trafic de stupéfiants seront déposées prochainement. L’enquête se poursuit dans ce dossier et d’autres arrestations sont à prévoir.

Rappelons que la semaine dernière, le SPVM a saisi 38 kg de cocaïne d’une valeur de plus d’un million de dollars. Dans ce dossier, c’est une enquête amorcée en mars dernier à propos d’une organisation criminelle effectuant de la distribution de cocaïne et autres stupéfiants entre la région de Toronto et Montréal qui a mené à l’arrestation de deux individus.

Un Montréalais de 33 ans et un Ontarien âgé de 38 ans font face à divers chefs d’accusation en lien avec le trafic de stupéfiants.