Certains employés des casinos vont tenir une autre journée de grève jeudi.

Pour l'essentiel, il s'agit d'employés de soutien dans ces casinos, et non des croupiers qui eux ne sont pas en grève.

Cette journée de débrayage touchera en général les services de restauration, de sécurité, d'entretien, par exemple, sauf à Mont-Tremblant, où les croupiers seront effectivement touchés.

Loto-Québec fait savoir que quatre établissements et Jeux en ligne seront touchés, «de façon limitée» puisque les cadres dispensent aussi des services. En conséquence, les casinos de Montréal, de Charlevoix et du Mont-Tremblant seront ouverts jeudi de 14h à minuit. Les heures habituelles sont en vigueur au Casino du Lac-Leamy à Gatineau.

Ces 1700 travailleurs sont membres de syndicats de la Fédération des employés des services publics, qui est affiliée à la CSN.

Le litige porte principalement sur les salaires.

Le syndicat revendique des augmentations représentant l'équivalent de la hausse du coût de la vie plus 1 $ l'heure. Il fait valoir que la Société des casinos et Loto-Québec font de bons profits et que les travailleurs doivent en profiter. Il dit refuser que ses membres s'appauvrissent.

De son côté, Loto-Québec affirme offrir «de bonnes conditions de travail à tous ses employés. Les salaires dans les casinos se situent nettement au-dessus du marché de référence, à plus de 20% pour la majorité des corps d'emploi».

«La valeur des demandes actuelles du syndicat correspond à plus du double de ce qui a été consenti à l'ensemble des autres employés de l'organisation dans la dernière année», affirme Loto-Québec.

Sept autres conventions collectives touchant d'autres employés ont été renouvelées dans les casinos en 2022.