Les jurés au procès pour agression sexuelle de l'ancien magnat canadien de la mode, Peter Nygard, en ont appris davantage mercredi sur son immeuble de bureaux à Toronto, qui abritait notamment une chambre luxueuse où se seraient produits plusieurs des faits pour lesquels il est accusé.

Nygard, qui a fondé une entreprise internationale de vêtements pour femmes, est accusé par la Couronne d'avoir utilisé son influence dans l'industrie de la mode pour attirer de jeunes femmes.

L'homme de 82 ans a plaidé non coupable à cinq chefs d'accusation d'agression sexuelle et à un chef de séquestration pour des incidents qui seraient survenus dans les années 1980, 1990 et 2000.



David Gauthier, qui a déjà travaillé pour le magnat de la mode dans le cadre de travaux de construction et de conception, a affirmé mercredi qu'une porte à l'intérieur de la suite privée de Nygard ne pouvait être ouverte qu'en appuyant sur un bouton situé à côté.

Une autre porte ne pouvait être déverrouillée qu'en utilisant un clavier numérique situé près d'un grand lit, a souligné M. Gauthier.

Dans sa déclaration d'ouverture, la Couronne a expliqué que les cinq plaignantes dans cette affaire allèguent avoir été emmenées dans la chambre à différentes occasions et qu'elles y ont été agressées sexuellement.

Nygard a fondé Nygard International à Winnipeg en 1967 et a démissionné de son poste de président de l'entreprise en février 2020, avant que celle-ci ne déclare faillite.

Le procès devrait durer environ sept semaines.