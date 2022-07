Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur dans plusieurs provinces alors que le mercure dépassera les 30 degrés Celsius à plusieurs endroits au pays au cours des prochains jours.

Ces avis couvrent de vastes régions du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l'Ontario et certaines régions pourraient ne pas connaître de températures plus fraîches avant la fin de semaine.

À voir également : La chaleur s’installe dans le sud de la province

À Montréal, par exemple, le temps chaud et humide sera encore bien présent ce jeudi alors que l'on ressentira près de 40 degrés Celsius avec le facteur humidex.

On recommande aux gens de boire beaucoup d'eau, sans attendre de ressentir la soif, et de rester au frais.

À lire également : Chaleur intense: les autorités de santé publique rappellent les consignes de base

Environnement Canada rappelle que l’air chaud et humide peut également détériorer la qualité de l’air et encourage donc la population à surveiller les effets des maladies dues à la chaleur, comme l’enflure, les éruptions cutanées, les crampes, les évanouissements, l’épuisement dû à la chaleur et les coups de chaleur.

En Colombie-Britannique, le ministère de la Sécurité publique demande à ses concitoyens d'être prêts également à faire face à une vague de chaleur.

L’Okanagan, le centre et le sud-est de la Colombie-Britannique pourraient voir les températures dépasser largement les 30 degrés Celsius la semaine prochaine. Les autorités demandent aux gens d'identifier des zones fraîches et climatisées, notamment dans les centres communautaires ou les bibliothèques à proximité.

À voir également : Climatisation: possible de s’en passer?