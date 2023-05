Presque la moitié des Canadiens ont déclaré qu'ils n'ont pas utilisé tous leurs jours de vacances en 2022, et plus de la moitié ont déclaré qu'ils se sentent privés de temps de vacances, selon un nouveau rapport.

Ce contenu est une traduction d'un article de CTV News.

Les données proviennent de l'édition 2023 du rapport annuel sur la privation de vacances d'Expedia, un rapport que la marque de voyage publie annuellement depuis 2000. Le rapport de 2023 est le produit d'une enquête en ligne menée par Northstar Research Partners, une entreprise mondiale de recherche stratégique, entre le 9 février et le 3 mars.





Un total de 14 527 répondants ont été interrogés dans 16 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie. Les répondants ont été interrogés sur le fait qu'ils se sentaient privés de vacances – ce qui signifie qu'ils n'avaient pas assez de temps libre par rapport à leur temps de travail.

Le rapport a révélé que 62 % des adultes actifs interrogés se sentaient privés de vacances, contre 58 % l'année dernière. La dernière fois que ce chiffre était aussi élevé était en 2013, selon le rapport, ce qui en fait la donnée la plus élevée en dix ans.

Neuf Canadiens sur dix interrogés ont déclaré qu'ils estiment que des vacances régulières sont un droit fondamental.

Le pourcentage de Canadiens signalant un manque de temps de vacances était deux pour cent plus élevé que dans le rapport de l'année dernière, lorsque les voyages étaient encore perturbés par la pandémie, et c'est le deuxième taux le plus élevé observé au cours des 10 dernières années pour les Canadiens.

Le stress économique

Près de trois Canadiens sur quatre ont déclaré que le stress économique les a fait sentir qu'ils avaient encore plus besoin de vacances. Les répondants de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont signalé les niveaux les plus élevés de privation de vacances, à 62 %, tandis que seulement 48 % des répondants du Manitoba et de la Saskatchewan ont déclaré manquer de temps de vacances.

Les Canadiens interrogés ont reçu en moyenne 19 jours de vacances par an et en ont utilisé 17. Un total de 45 % des répondants canadiens ont déclaré avoir laissé des jours de vacances inutilisés en 2022, tandis que 53 % ont déclaré avoir utilisé au moins un jour de vacances pour s'occuper d'un parent malade.

Les participants de la Colombie-Britannique ont pris en moyenne le plus de jours de congé en 2022, à 30 jours, tandis que les Albertains ont déclaré avoir pris en moyenne seulement sept jours de congé en 2022.

Au Japon, le pays dont les participants ont rapporté le plus grand nombre moyen de jours de vacances, ceux-ci ont déclaré avoir reçu en moyenne 22 jours de vacances et en avoir utilisé 26, en prenant des jours supplémentaires.

Le Japon a occupé la première place en matière de temps de vacances dans de nombreuses catégories. Les répondants japonais étaient quatre fois plus susceptibles de déclarer qu'ils prenaient des vacances chaque mois (39 %) que les répondants du reste du monde (9 %).

Lorsqu'on les a répartis par industrie, ceux de l'industrie aérienne étaient les plus touchés par la privation de vacances, 74 % de ces répondants déclarant qu'ils se sentaient privés de vacances. Les travailleurs du commerce de détail ont eu le pourcentage le plus bas de répondants qui ont déclaré se sentir privés, mais c'était tout de même plus de la moitié, à 56 %.

Les différences entre les vacances des baby-boomers, des X, des milléniaux et des Z

Le rapport a également révélé un écart générationnel clair en matière de vacances. Les baby-boomers, la génération ayant le pourcentage le plus élevé de personnes retraitées, avaient le pourcentage le plus faible de privation de vacances, avec 43 % déclarant qu'ils estimaient ne pas avoir suffisamment de vacances. Environ 58 % des répondants de la génération X, 66 % des milléniaux et 73 % de la génération Z ont déclaré ne pas avoir suffisamment de vacances.

Les générations plus jeunes étaient également plus susceptibles de se sentir coupables de prendre du temps libre, 68 % des répondants canadiens de la génération Z estimant qu'ils avaient besoin d'une excuse pour prendre des vacances, contre seulement 28 % pour les baby-boomers.

Environ 68 % des Canadiens ont déclaré souhaiter que leur entreprise change leurs politiques de congés, et 64 % ont déclaré qu'ils envisageraient de changer d'emploi si cela leur offrait une opportunité de prendre plus de vacances.

Les Canadiens qui travaillaient dans un emploi leur offrant des vacances illimitées ont déclaré avoir pris huit jours de congé supplémentaires en 2022 par rapport à la moyenne des autres travailleurs et ont déclaré être 19 % moins privés de vacances.

Les Canadiens ont l'espoir de voyager cette année, avec 79 % d'entre eux déclarant qu'ils chercheraient des destinations moins fréquentées.

Méthodologie

L'étude annuelle a été commandée du 9 février au 3 mars 2023 pour le compte d'Expedia par Northstar Research Partners et a impliqué 14 527 répondants en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie-Pacifique participant à des panels. Les résultats sont considérés précis dans une fourchette d'un à quatre points de pourcentage avec une confiance de 90 %.