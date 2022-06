Une cinquantaine de personnes se sont réunies lundi midi sur la colline du Parlement à Ottawa pour manifester contre la décision de la Cour Suprême des États-Unis de renverser le droit constitutionnel à l'avortement.

Organisé par l’Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR) de l’Outaouais, cet événement visait à la fois à dénoncer le jugement et à montrer la solidarité des Canadiennes à la cause de leurs homologues américaines.

«On souhaitait souligner notre indignation et notre colère envers cette grande régression du droit des femmes aux États-Unis.»

- Isabelle Cousineau, Chargée de projets et de communications, AGIR Outaouais

Le groupe promet d'être aux aguets afin d'éviter que cette situation ne se produise au Canada.



«Au Canada, jamais va-t-on laisser arriver ce genre de politique de contrôle du corps des femmes et on va s'assurer que l'accès à l'avortement demeure universel et accessible.»

- Isabelle Cousineau, Chargée de projets et de communications, AGIR Outaouais

Rappelons que la Cour Suprême des États-Unis a renversé vendredi l’arrêt Roe contre Wade qui garantissant le droit à l’avortement dans le pays depuis 1973.