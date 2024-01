Avril Lavigne lance une tournée de concerts en 2024, lors desquels elle interprétera uniquement ses plus grands succès.

La chanteuse pop de Complicated a réduit son programme aux chansons qui ont défini sa carrière dans le cadre d'une tournée nord-américaine de 27 dates qui commence au début de l'été.

La tournée sera lancée à Vancouver le 22 mai à l'aréna Rogers et les organisateurs affirment qu'elle comprendra des prestations de Sk8er Boi, Girlfriend, Here's to Never Growing Up et ses autres succès.

Pendant l'été, elle se rendra à Saint-Jean-sur-Richelieu le 17 août, pour l'International de montgolfières.

Lavigne sera également à Ottawa le 14 août, à Toronto le 16 août, ainsi qu'à Winnipeg le 14 septembre – et pour ces trois dates, elle se produira avec le groupe montréalais Simple Plan, devenu célèbre à la même époque.

Le dernier spectacle de la tournée nord-américaine sera à Edmonton le 16 septembre.

Les billets seront mis en vente au grand public vendredi sur Ticketmaster.

La tournée s'étendra à travers divers pays européens, dont l'Autriche, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Royaume-Uni au cours de l'été.

Lavigne fait partie d'un éventail d'artistes populaires promettant à leurs admirateurs que leurs tournées seront remplies uniquement de leurs chansons les plus populaires. Madonna, Bush, les Pet Shop Boys et les Killers font partie des autres musiciens qui organisent des tournées de «plus grands succès» cette année.