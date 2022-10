La société américaine Clorox rappelle un certain nombre de ses produits nettoyants de marque Pine-Sol au Canada.

Ceci est une traduction de CTV News Montreal.

Selon l'entreprise, plusieurs formats du nettoyant multi-surfaces Pine-Sol, aux parfums de fraîcheur lavande, citron frais et mandarine, pourraient contenir des bactéries et ne devraient pas être utilisés. Par excès de prudence, l'entreprise a procédé au rappel et les clients qui ont les produits en leur possession peuvent être remboursés.



Pine-Sol demande à ses clients de vérifier le code universel des produits (CUP) et la date sur son site web pour confirmer que le rappel concerne le produit. Le code CUP se trouve à côté du code-barres du produit. La date est imprimée en noir près du haut du bas et commence par A4 suivi de cinq chiffres. Les produits concernés auront un code de date avec les cinq premiers chiffres 22249 ou moins.

Les nettoyants multi-surfaces originaux Pine-Sol en parfum de pin, fleurs printanières et forêt tropicale, qui sont vendus au Canada, ne font pas partie du rappel.

Les consommateurs qui possèdent des articles rappelés peuvent demander un remboursement sur le site web de Pine-Sol et peuvent s'attendre à recevoir le produit plus les taxes dans un délai de quatre à six semaines. L'entreprise demande aux clients de prendre une photo du code CUP et de la date pour prouver que leur produit fait partie du rappel.

La bactérie, appelée Pseudomonas aeruginosa, est un organisme environnemental présent dans le sol et l'eau. Les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui portent des dispositifs médicaux externes risquent une infection si la bactérie est inhalée. L'entreprise précise que les personnes ayant un «système immunitaire sain» ne sont généralement pas affectées par la bactérie.