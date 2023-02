Au milieu des ruines fumantes, un chien solitaire trottine dans la neige, ignorant sûrement ― ou peut-être trop affamé pour s'en soucier ― que la mort pleut régulièrement du ciel sur les vestiges de cette ville ukrainienne que la Russie réduit en miettes.

Mais pour l'instant, Bakhmout tient bon, devenant un symbole de la résistance ukrainienne chaque jour supplémentaire où ses défenseurs résistent aux bombardements incessants de la Russie et aux vagues de troupes russes qui subissent de lourdes pertes dans une campagne de capture qui dure depuis des mois, mais qui est restée vaine jusqu'à présent.

De nouvelles images de Bakhmout filmées depuis les airs par un drone pour l'Associated Press montrent comment la plus longue bataille de l'invasion russe, qui dure depuis un an, a transformé cette ville de mines de sel et de gypse de l'est de l'Ukraine en une ville fantôme, sa destruction en dents de scie témoignant de la folie de la guerre.



Des rangées entières d'immeubles ont été éventrées, seuls les murs extérieurs sont restés debout et les toits et les sols intérieurs ont disparu, exposant les entrailles des ruines à la neige et au gel hivernal - et à l'œil indiscret du drone. (AP Photo)

Les images, tournées le 13 février, ne montrent aucune personne. Mais ils sont toujours là, quelque part, à l'abri des regards, dans des sous-sols et des forteresses défensives, tentant de survivre. Sur les 80 000 habitants d'avant-guerre, quelques milliers ont refusé ou n'ont pas pu être évacués. La taille de la garnison que l'Ukraine a stationnée dans la ville est tenue secrète.

Les traces de pneus sur les routes et les empreintes de pas sur les chemins recouverts de neige témoignent d'une présence humaine continue. Dans un plan, une voiture s'éloigne rapidement au loin. Les graffitis peints à la bombe sur les murs extérieurs carbonisés et marqués d'une façade de magasin soufflée montrent également que des gens sont ou étaient ici.

«Bakhmout aime l'Ukraine», peut-on lire. À côté, le visage peint au pochoir de Valerii Zaluzhnyi, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, lève deux doigts en signe de victoire. «Dieu et Valerii Zaluzhnyi sont avec nous», peut-on lire en dessous.



Bakhmout - 13 février 2023 - AP Photo

Depuis le ciel, l'ampleur de la destruction est évidente. Des rangées entières d'immeubles d'habitation ont été éventrées, les murs extérieurs sont restés debout, les toits et les sols intérieurs ont disparu, exposant les entrailles des ruines à la neige et au gel hivernal ― et à l'œil indiscret du drone.

Tel un spéléologue descendant dans un gouffre, le drone se laisse lentement tomber dans l'une des carcasses soufflées, dont les quatre étages sont maintenant effondrés en un tas de cendres, de gravats et de métal rouillé au fond.

Un autre immeuble d'habitation de cinq étages a été arraché par une morsure géante. Un corbeau noir vole à travers la brèche. Le drone jette un coup d'œil dans une cuisine, un lieu familial autrefois intime, désormais exposé, car l'un de ses murs extérieurs a été arraché. Il y a encore une passoire dans l'évier et des assiettes sur l'étendoir au-dessus, comme si quelqu'un vivait encore là. Mais la poussière de neige non perturbée sur la table recouverte de tissu suggère qu'ils sont partis depuis longtemps.



Bakhmout - 13 février 2023 - AP Photo

Alors que le drone poursuit son voyage, le long des rues où les gens ne marchent plus, devant les magasins où ils ne font plus leurs courses, au-dessus des parcs où les enfants ne jouent plus et où les anciens ne règlent plus le sort du monde, les noms des villes et villages rasés lors des guerres précédentes me viennent à l'esprit.

Fleury-devant-Douaumont, France ― un village rasé pendant la Première Guerre mondiale, qui a changé 16 fois de mains lors des combats entre les troupes françaises et allemandes de juin à août 1916. Jamais reconstruit, il a été déclaré plus tard «Mort pour la France», avec huit autres villages détruits lors de la redoutable bataille pour la ville française de Verdun.

Ou encore Oradour-sur-Glane, également en France, détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ses ruines ont été laissées intactes en souvenir des 642 personnes qui y ont été tuées le 10 juin 1944. Les troupes nazies de la division fanatique SS «Das Reich» ont rassemblé les civils dans des granges et une église et ont incendié le village ― le plus grand massacre de civils perpétré par les occupants français pendant la guerre.

Pour les Ukrainiens, Bakhmout est également en train de se graver de manière indélébile dans la conscience collective. Sa défense est déjà saluée en chanson. Le titre «Bakhmout Fortress», du groupe ukrainien Antytila, a été visionné plus de 3,8 millions de fois.

«Maman, je suis debout, chantent-ils. Mère patrie, je me bats.»



Bakhmout - 13 février 2023 - AP Photo

Dans d'autres développements jeudi :

- Le gouvernement moldave a lancé un appel au calme et a exhorté le public à ne suivre que les sources d'information «officielles et crédibles» après que la Russie ait allégué que l'Ukraine préparait une «provocation armée» dans la région séparatiste moldave de Transnistrie, soutenue par Moscou.

Peu avant la déclaration du ministère russe de la Défense, un conseiller du ministère ukrainien de l'Intérieur, Anton Herashchenko, a déclaré que l'Ukraine et l'OTAN pourraient ensemble restituer la Transnistrie à la Moldavie dans les 24 heures.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précédemment déclaré que l'Ukraine était prête à fournir toute l'aide nécessaire à la Moldavie.

Moscou a allégué, sans présenter de preuves, que des soldats ukrainiens déguisés en troupes russes prévoyaient de simuler une attaque depuis la Transnistrie, fournissant ainsi un prétexte pour une invasion du territoire.

- Le président russe Vladimir Poutine a donné un nouveau signal qu'il s'apprête à entrer dans une guerre prolongée, en déclarant que son gouvernement donnera la priorité au renforcement des capacités de défense de la Russie. S'exprimant à l'occasion de la Journée du défenseur de la patrie, un jour férié, il a annoncé le déploiement du système de missiles balistiques intercontinentaux Sarmat et la livraison aux forces russes d'une quantité massive de missiles hypersoniques à lancement maritime Zircon. Il a ajouté que trois sous-marins nucléaires de classe Borei seraient ajoutés à la flotte dans les années à venir.

- Au moins trois civils ont été tués et huit autres ont été blessés en Ukraine au cours des dernières 24 heures, selon le bureau présidentiel. Selon les autorités ukrainiennes locales, les forces russes ont lancé au cours de la journée dernière plus de 80 barrages d'artillerie sur six villes et villages de la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, qui fait frontière avec la Russie. Les forces ukrainiennes ont également repoussé environ 90 attaques russes dans l'est du pays, où de violents combats font rage depuis des mois, selon l'armée ukrainienne.