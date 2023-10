Une coalition de groupes environnementaux demande au gouvernement des États-Unis d'adopter des règles d'urgence pour protéger une espèce de baleine en voie de disparition des collisions mortelles avec les grands navires.

Les groupes ont déposé leur pétition auprès de la National Oceanic and Atmospheric Administration, une agence fédérale américaine, le 28 septembre afin de protéger la baleine noire de l'Atlantique Nord. Cette baleine géante, qui compte moins de 340 individus, a connu un fort déclin ces dernières années.

Selon la NOAA, les collisions avec les navires constituent l'une des menaces les plus graves pour la survie de la baleine. Les groupes ont cité une proposition de règlement de l'agence visant à prévenir les collisions avec les navires en obligeant davantage de navires à ralentir pour éviter de heurter les baleines.

La NOAA n'a pas encore publié de règle finale sur la vitesse des navires, bien qu'elle ait proposé de nouvelles règles il y a plus d'un an, ont rappelé les groupes environnementaux.

Les groupes affirment qu'il est extrêmement important de mettre en place de nouvelles règles avant la prochaine saison de mise bas, au cours de laquelle les baleines migrent sur des centaines de kilomètres entre les eaux de la Nouvelle-Angleterre et du Canada et leurs zones de mise bas au large de la Floride et de la Géorgie.

«Une seule collision avec un navire rapprocherait ces baleines de l'extinction, mais les limitations de vitesse peuvent contribuer à empêcher cela. Les autorités fédérales ne peuvent pas rester les bras croisés alors que les baleines noires sont en danger», a déclaré Kristen Monsell, la directrice juridique pour les océans au Center for Biological Diversity, l'un des groupes ayant déposé la pétition.

La NOAA prévoit d'annoncer son action finale sur la règle proposée cette année, a indiqué Katie Wagner, une porte-parole de l'agence. Cela pourrait intervenir au milieu de la saison de mise bas et inclure une date ultérieure pour l'entrée en vigueur de la réglementation.

L'agence est au courant de la pétition, mais ne commente pas les questions liées aux litiges, a ajouté Mme Wagner. L'agence envisage d'étendre les «zones lentes» au large de la côte Est et de demander à un plus grand nombre de navires de se conformer à ces règles.

L'année dernière, la NOAA a rejeté une demande des écologistes visant à appliquer immédiatement les nouvelles règles. L'agence avait indiqué à l'époque, par le biais de documents publics, qu'elle se concentrait sur des «mesures substantielles et à long terme de réduction des risques de collision avec les navires». La NOAA a reçu plus de 90 000 commentaires sur la règle proposée et les utilise pour informer son action finale, a dit Mme Wagner.

Les baleines noires étaient autrefois abondantes au large de la côte Est, mais elles ont été décimées à l'époque de la chasse commerciale à la baleine. Elles sont protégées par la loi sur les espèces en danger depuis plusieurs décennies. Les baleines sont également vulnérables aux prises accidentelles dans les engins de pêche commerciale, et les nouvelles restrictions proposées pour empêcher ces prises ont fait l'objet d'une longue bataille judiciaire entre le gouvernement américain et les pêcheurs.