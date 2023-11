Mercredi, aucun autre Canadien n'a été autorisé à quitter la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah vers l'Égypte, tout comme la veille, mardi.

Des centaines de personnes liées au Canada continuent donc d'attendre de l'aide pour partir.

Au total, 356 Canadiens, résidents permanents et membres de leurs familles ont pu quitter le territoire palestinien assiégé jusqu'à présent. Le dernier groupe qui a pu fuir le territoire palestinien assiégé, composé de 10 personnes, a réussi à traverser lundi.

Affaires mondiales Canada a déclaré dans une déclaration faite aux médias mardi après-midi que le gouvernement canadien était en contact avec 390 personnes qui se trouvent toujours dans la bande de Gaza.

Les personnes qui traversent la frontière sont autorisées à rester en Égypte pendant un maximum de trois jours, et les autorités canadiennes attendent du côté égyptien de la frontière pour les aider à se déplacer, à se loger, à se nourrir et à acheter des produits de première nécessité.

Affaires mondiales a déclaré que le gouvernement canadien aidait les voyageurs à poursuivre leur voyage, aux frais des voyageurs, et qu'il les mettait en communication avec des organisations qui pourraient être en mesure de leur fournir une aide financière.

«Le Canada ne détermine pas quand ni combien de personnes peuvent traverser la frontière chaque jour. Comme la situation est assez fluide et imprévisible, les Canadiens doivent se préparer à des retards importants et à des fermetures inattendues à la frontière de Rafah», a déclaré le ministère.

«Le Canada continue de mobiliser toutes les parties concernées pour garantir que les citoyens canadiens, les résidents permanents et les membres admissibles de leur famille actuellement à Gaza puissent sortir rapidement et en toute sécurité. Nous continuons de communiquer directement avec les Canadiens, leur demandant d'avoir leurs documents de voyage à portée de main et d'être prêts à voyager dans un court délai».

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que ses militants ont tué 1200 personnes le 7 octobre, dont des centaines de civils, et pris environ 240 personnes en otages. Les responsables de la santé dans le territoire contrôlé par le Hamas affirment que des semaines de frappes aériennes de représailles sur la bande de Gaza assiégée ont tué plus de 11 200 personnes.