La panne qui a paralysé certains services bancaires de la Banque Laurentienne depuis dimanche avant-midi n’est pas liée à une attaque informatique, assure l’institution financière. Les services, qui sont rétablis «progressivement», devraient être pleinement fonctionnels d’ici la fin de la journée de mardi, espère la banque.

La Laurentienne «est vraiment désolée» pour les inconvénients subis par les clients, mais son porte-parole Merick Séguin assure que la sécurité des informations des clients n’est pas remise en cause. «C’est une mise à jour de routine qui n’a pas bien fonctionné, explique-t-il en entrevue. Il n’y a pas d’enjeux de cybersécurité.»

La panne informatique a touché les services bancaires en ligne de l’institution sur son site web et son application mobile. Il était possible de faire des retraits bancaires au guichet automatique, mais il n’était pas possible de faire d’autres opérations comme les dépôts.

Les achats avec une carte de crédit ou une carte débit n’ont pas été touchés par la panne.

Les services sont remis «progressivement en fonction». Les clients peuvent se renseigner sur l’avancement du rétablissement sur la page Facebook de l’entreprise.

Pour rétablir le service, la Laurentienne traite les transactions en suspens durant les 48 dernières heures avant de pouvoir remettre à jour le système, explique M. Séguin. Il donne en exemple les transferts bancaires ou le dépôt de chèque. «Toutes ces choses-là, ça doit être traité pour qu'on puisse remettre le système à jour et que les informations des comptes bancaires soient à jour.»

L’action de la Banque Laurentienne perd 47 cents, ou 1,55 %, à 30,27 $ à la Bourse de Toronto vers midi.