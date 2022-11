La Banque Royale du Canada a conclu une entente visant l'acquisition de la Banque HSBC Canada.

Selon les modalités de l'entente, RBC fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires de la HSBC Canada pour un prix d'achat entièrement au comptant de 13,5 milliards $.

La HSBC Canada comptait 134 milliards $ d'actifs au 30 septembre dernier, quelque 130 succursales et 4200 employés équivalent temps plein.

Le président et chef de la direction de la Banque Royale, Dave McKay, affirme que la transaction permettra à son entreprise de mieux servir la clientèle ayant des besoins internationaux, les nouveaux arrivants au Canada et les clients aisés qui ont besoin de capacités bancaires et de gestion de patrimoine à l'échelle mondiale.

La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin de 2023, sous réserve des conditions de clôtures usuelles, y compris l'obtention des approbations des autorités de règlementation.