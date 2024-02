L’équipe canadienne de basketball féminin s’est qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris, dimanche.

Bridget Carleton a mené les siennes avec 19 points et huit rebonds dans une défaite de 86-82 face au Japon lors du tournoi qualificatif. Mais malgré sa fiche de 1-2, le Canada a obtenu son billet en vertu de la victoire de 73-72 de l’Espagne aux dépens de la Hongrie.

«Ce sont des montagnes russes d'émotions lorsque votre destin est entre les mains de quelqu'un d'autre», a mentionné la Canadienne Natalie Achonwa, qui a inscrit 12 points et neuf rebonds dans la défaite du Canada dimanche.

«C'était tellement excitant de pouvoir célébrer ce moment en équipe, sachant que nos rêves et nos objectifs vont continuer encore une autre journée, alors que nous allons représenter le Canada à Paris», a-t-elle ajouté.

Ce sera une quatrième présence consécutive de l’unifolié au tournoi olympique.

Kayla Alexander a marqué 16 points et a récupéré 14 ballons sous les paniers pour le Canada, classé cinquième au monde. Nirra Fields a ajouté 17 points et sept rebonds.

Evelyn Mawuli et Mai Yamamoto ont chacune totalisé 21 points pour le Japon, neuvième au monde et médaillé d’argent aux derniers Jeux. Les Japonaises et les Espagnoles se sont également qualifiées.

«D'abord, j'aimerais féliciter le Japon, a dit l'entraîneur-chef de l'équipe canadienne, Victor Lapena. C'est une excellente équipe. Elles ont très bien joué aujourd'hui encore une fois et trouvaient les solutions.»

Ce tournoi est l’une des quatre compétitions qualificatives en vue des Jeux.