Bell a récemment déposé une poursuite contre Sylvain Fleury, qui a été arrêté par la police pour le vol de câbles en cuivre de Bell Canada.

«Les poursuites judiciaires engagées constituent une autre mesure que nous prenons pour protéger nos infrastructures essentielles contre les vols et actes de vandalisme récurrents», a expliqué Nick Payant, vice-président, services d'exploitation et réseau principal (Bell).

Ainsi, il y aurait eu plus de trois millions $ en dommages causés à des structures et des clients privés d'électricité pendant des «centaines» d'heures.

Mode opératoire: les voleurs coupent et retirent les câbles de télécommunications des poteaux pour voler les câbles en cuivre et ensuite les revendre. Les réparations peuvent durer entre 10 et 12 heures, durée pendant laquelle les services peuvent être interrompus.

L'entreprise rapporte que les vols de câbles en cuivre sont en hausse. Plus de 170 incidents de vol de cuivre ont eu lieu dans les 15 derniers mois sur le réseau Bell, principalement au Nouveau-Brunswick, en Ontario et dans le nord du Québec.

Bell s'engage à poursuivre toute personne commettant ce type d'infraction sur son réseau, dit-on par voie de communiqué.

De plus, l'entreprise demande aux gouvernements provincial et fédéral d'augmenter les amendes et d'apporter des modifications au Code pénal pour mieux protéger les infrastructures.

«Nous constatons que le recours à des systèmes d'alarme et de sécurité supplémentaires ainsi que le soutien des services policiers municipaux et provinciaux ne sont pas suffisants. Nous avons besoin de l'aide des gouvernements; nous souhaitons qu'ils accordent la priorité à la hausse des amendes et à l'apport de modifications au Code pénal afin de protéger nos infrastructures essentielles», a ajouté M. Payant.

