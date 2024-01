Bell Cause pour la cause a lancé lundi une campagne pour souligner «la nécessité de changements en santé mentale au Canada», en route vers la Journée nationale de la santé mentale prévue le 24 janvier prochain.

La campagne «Créons de vrais changements» invite les Canadiens à «poser des gestes concrets pour la santé mentale» le 24 janvier – date qui est aussi celle de la Journée Bell Cause pour la cause – et tout au long de l’année.



«Malgré les progrès considérables, un véritable changement s'impose pour aider les Canadiens qui luttent pour leur santé mentale», a soulevé Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell Canada et BCE, dans un communiqué diffusé lors du lancement de la campagne.

«Nous encourageons tout le monde à se joindre à nous le 24 janvier et à commencer une année d'actions pour aider à résoudre la crise de santé mentale à laquelle notre pays est confronté.» - Mirko Bibic, président et chef de la direction, Bell Canada et BCE

 

La santé mentale au Canada en chiffres

Le nombre de décès par surdose d'opioïdes au Canada est de 21 par jour;

Un Canadien sur deux fait face à des enjeux de santé mentale et ne reçoit pas l'aide dont il a besoin;

Une personne sur huit a déjà souffert d'anxiété sévère;

Chaque jour, plus de 200 Canadiens font une tentative de suicide – douze en meurent.

Bell Cause pour la cause invite la population à poser les gestes suivants pour la santé mentale au Canada. La campagne «Créons de vrais changements» invite à s'impliquer et donne des exemples à utiliser dans nos foyers, nos écoles, nos lieux de travail et nos collectivités.

Choisissez et soutenez un organisme en santé mentale;

Engagez la conversation contre la stigmatisation;

Apprenez-en plus sur ce que fait votre école, votre employeur ou votre collectivité pour changer les choses en santé mentale;

Appliquez des stratégies favorisant une santé mentale positive;

Guidez vos proches qui ont des enjeux de santé mentale vers des ressources;

Encouragez une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale;

Ralliez-vous au mouvement et partagez vos actions en utilisant le mot-clic #BellCause.

Tout au long de sa campagne, Bell Cause pour la cause présentera 25 organismes et services de soutien en santé mentale, dont la nouvelle ligne d'aide en cas de crise de suicide (9-8-8), qui s'emploient à résoudre la crise de santé mentale et contribuent à créer de vrais changements pour les gens qui ont besoin d'aide dans leurs collectivités partout au pays.

Bell s'attend à atteindre son objectif actuel d'engagement de 155 millions de dollars d'ici 2025. En 2023, Bell a annoncé l’ajout d’un versement additionnel de 10 millions de dollars à des programmes de santé mentale avant la journée Bell Cause pour la cause pour remplacer le don de cinq cents auparavant versé par Bell pour chaque interaction #BellCause.

Avec la nouvelle campagne de la Journée Bell Cause pour la cause, Bell Média proposera une programmation spéciale sur la santé mentale en français et en anglais sur ses plateformes télévisuelles, radiophoniques et numériques. Le public pourra notamment regarder le nouveau documentaire en français Le clown est triste diffusé sur Canal Vie, Crave, Noovo.ca et plus tard sur la chaîne Noovo.

Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1500 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins.

Note de la rédaction: Noovo Info est une division de Bell Média, qui fait partie de BCE Inc. Pour plus d’information, consultez les normes éditoriales de Noovo Info.