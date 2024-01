Après une campagne menée par des écologistes, Benito la girafe a quitté dimanche soir la frontière nord du Mexique et ses conditions météorologiques extrêmes pour se diriger vers un parc de conservation du centre du Mexique, où le climat est plus proche de celui de son habitat naturel et qui abrite déjà d'autres girafes.

Les groupes environnementaux ont exprimé de vives plaintes concernant les conditions de vie de Benito au zoo municipal de Central Park à Ciudad Juarez, en face d'El Paso, au Texas, où le temps en été est extrêmement chaud et les températures chutent en hiver.

Une grue a soigneusement soulevé un conteneur contenant la girafe sur un camion tandis que les citadins amoureux de l'animal lui ont dit au revoir. Certains militants ont crié : «Nous t’aimons, Benito».

«Nous sommes un peu tristes qu'il parte, mais cela nous fait aussi très plaisir... Les conditions climatiques ne lui conviennent pas», a déclaré Flor Ortega, une jeune femme de 23 ans qui a dit avoir passé toute sa vie à rendre visite à Modesto la girafe, qui est restée au zoo pendant deux décennies avant de mourir en 2022, puis à Benito, qui est arrivé en mai dernier.

Ce transfert ne pouvait pas mieux tomber, juste au moment où un nouveau front froid était sur le point de frapper la région.

Benito se dirigeait vers un voyage de 2000 kilomètres et environ 50 heures de route vers sa nouvelle maison, le parc Africam Safari, dans l'État de Puebla. Les visiteurs parcourent le parc à bord de véhicules tout-terrain pour observer les animaux comme s'ils étaient en safari.

Le conteneur, haut de plus de cinq mètres, a été spécialement conçu pour Benito, et la girafe a pu se familiariser avec lui pendant le week-end, a déclaré Frank Carlos Camacho, directeur du parc.

La tête de l'animal dépasse du haut de la grande boîte en bois et en métal, mais un cadre permet à une bâche de recouvrir Benito et de l'isoler du froid, du vent et de la pluie ainsi que du bruit et de la vue du paysage qui passe à toute vitesse.

«La girafe a des yeux énormes, et prend de la hauteur pour pouvoir rechercher des prédateurs dans la savane et nous devons l'inhiber pour qu'elle n'ait aucune source de stress», a expliqué M. Camacho dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

À l’intérieur du conteneur se trouvent de la paille, de la luzerne, de l’eau et des légumes. De plus, un équipement électronique surveillera la température et permettra même aux techniciens de parler à l’animal.

À l'extérieur, Benito sera gardé par un convoi de véhicules composé d'agents du ministère fédéral de la protection de l'environnement et de la Garde nationale.

«Il va être calme, il va super bien voyager. Nous l’avons fait plusieurs fois», a affirmé M. Camacho.