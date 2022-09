Alors que se déroulait vendredi une vaste mobilisation pour l’environnement, le ministre de l’Environnement sortant, Benoit Charrette, s’est attiré les foudres de certains manifestants.

Des «engagez-vous ou dégagez» ou encore des «F**** la CAQ» et «vous n'êtes pas les bienvenus» ont retenti au pied du monument à George-Étienne Cartier, où étaient réunis les manifestants à Montréal en fin d'avant midi.

« Engagez-vous ou dégagez » et de plus direct « f*** la CAQ » retentissent des manifestants qui suivent Benoit Charette, visiblement exaspéré pic.twitter.com/IOTSmfWPX4 — Anaïs Elboujdaïni (@AnaisElboujda) September 23, 2022

C’est que M. Charrette avait organisé un point de presse en marge de la manifestation. Accompagné de quelques ministres sortants et candidats, dont Pierre Fitzgibbon et Chantale Rouleau, il s’est toutefois fait insulter et abruptement interrompre par des manifestants, dont certains organisateurs de la manifestation.

De son côté, le ministre sortant désirait défendre le bilan en environnement de sa formation politique.

Benoit Charette croit qu’il est ici avec la légitimité de défendre le bilan de la CAQ en environnement pic.twitter.com/ki6zbgbUbZ — Anaïs Elboujdaïni (@AnaisElboujda) September 23, 2022

Questionné à savoir s'il comptait toujours participer à la manifestation malgré la foule agitée, le ministre sortant a répondu «oui bien sûr», en mentionnant qu'il avait assisté à plusieurs marches depuis 2019.

Une forte présence policière entourait les politiciens qui se sont alors dirigés près du Monument à George-Étienne Cartier situé dans le Parc du Mont-Royal.

Les insultes et les cris des manifestants se sont amplifiés et les politiciens caquistes ont quitté les lieux vers 13h20.

Plusieurs manifestants ont alors scandé «na na na na, hey, hey, goodbye».

«Nous tenions à être présents à la Marche pour le climat. Nous sommes des alliés et nous continuerons d’être ambitieux et pragmatiques pour atteindre les cibles que nous nous sommes fixées. Tout le monde fait partie de la solution», a fait savoir M. Charrette en après midi.

Nous tenions à être présents à la Marche pour le climat. Nous sommes des alliés et nous continuerons d’être ambitieux et pragmatiques pour atteindre les cibles que nous nous sommes fixées. Tout le monde fait partie de la solution. pic.twitter.com/rTu2PqRxTe — Benoit Charette (@CharetteB) September 23, 2022

Plus tard en après-midi, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé ont rejoint la manifestation.

À propos du traitement que les manifestants et les organisateurs avaient réservé aux candidats de la Coalition avenir Québec, le co-porte-parole de Québec solidaire a indiqué ceci: «S'ils gouvernent le Québec pendant quatre ans et ce qu'ils font, c'est principalement défendre le troisième lien, je pense que c'est normal que les jeunes qui s'inquiètent pour l'avenir ne soient pas très contents de les voir dans leur manifestation».

Plus de 146 000 étudiants et 15 000 employés étaient en grève pour le climat vendredi.

Des manifestations ont eu lieu aux quatre coins du Québec, dont Québec, Sherbrooke, Gatineau, Rimouski, Trois-Rivières, Rouyn-Noranda, St-Jérôme, Granby et Victoriaville.

Avec des informations de Julien Denis, Jennifer Gravel et Anaïs Elboujdaïni de Noovo Info et de La Presse canadienne.