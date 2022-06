Bernard Drainville tentera un retour en politique provinciale en échangeant les couleurs du Parti québécois (PQ) pour celles de la Coalition Avenir Québec (CAQ).

M. Drainville aurait annoncé son départ à son employeur actuel jeudi soir. L’information d’abord dévoilée par son collègue Paul Arcand sur les ondes du 98,5FM a pu être confirmée par Noovo Info.

Selon les sources de Noovo Info, l'ex-ministre péquiste se présentera dans la circonscription de Lévis, l’annonce sera faite mardi.

Dans la foulée de cette annonce, François Paradis, actuel député de la circonscription et président de l’Assemblée nationale, a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux prochaines élections.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a d'ailleurs refusé vendredi matin de commenter l'arrivée de Bernard Drainville au sein de son parti. «Nous commenterons en temps et lieu», a-t-il dit, désireux de garder les projecteurs sur le départ de François Paradis.

M. Drainville a est élu député dans Marie-Victorin sous la bannière du PQ en 2007 et réélu en 2008, 2012 et 2014. Il était leader de l'opposition officielle de 2015 jusqu'à sa démission en 2016.

Bernard Drainville avait mené le projet de la charte de la laïcité pour le PQ.

C'est la deuxième grosse prise en quelques jours pour l'équipe de François Legault qui a aussi recruté Caroline St-Hilaire qui se présente dans Sherbrooke. Mme St-Hilaire est aussi issue du domaine médiatique.

Retour sur l’arrivée de Bernard Drainville et le départ de François Paradis au bulletin Noovo Le Fil 17:



L'annonce du retour en politique de Bernard Drainville fait évidemment beaucoup réagir, notamment du côté de l'opposition officielle à Québec.

Le député libéral de La Pinière, Gaétan Barrette a vite fait vendredi de décocher une flèche à Bernard Drainville à la suite d'un message sur Twitter concernant la politique québécoise - et surtout, la souveraineté, un des chevaux de bataille de M. Drainville lors de son précédent séjour en politique.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a également commenté sur les réseaux sociaux le retour de Bernard Drainville en politique.

M. Duhaime affirme qu'il a été «surpris et déçu» d’apprendre «que des tractations étaient en cours entre lui et le cabinet de François Legault depuis samedi dernier.»

Il affirme également que cette candidature le motive d'autant plus «à aider Karine Laflamme à gagner dans Lévis le 3 octobre prochain».

Je suis simplement surpris et déçu d’apprendre ce matin que des tractations étaient en cours entre lui et le cabinet de François Legault depuis samedi dernier.



Pas plus tard que dimanche dernier, on a eu des échanges.