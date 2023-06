«Paul Bernardo devrait être renvoyé dans une prison à sécurité maximale», a déclaré l'avocat représentant les familles de ses jeunes victimes de meurtre en appelant le Service correctionnel du Canada (SCC) à être plus transparent sur ce qui a conduit à son transfert dans un établissement à sécurité moyenne.

Me Tim Danson représente les proches de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans, que Bernardo a kidnappées, torturées et assassinées au début des années 1990.

Me Danson a déclaré qu'il avait été informé par téléphone la semaine dernière que Bernardo, qui purgeait une peine d'emprisonnement à perpétuité à l'Institution de sécurité maximale de Millhaven près de Kingston, en Ontario, avait été transféré dans une installation à sécurité moyenne au Québec.

Il a déclaré que le Service correctionnel du Canada, invoquant les droits à la vie privée de Bernardo, avait refusé de répondre aux questions concernant la raison de ce transfert. Me Danson a également déclaré qu'il n'était pas en mesure de savoir si le meurtrier en série et délinquant sexuel était placé en détention protectrice ou s'il socialisait avec d'autres détenus, comme le permet cette classification de sécurité.

«Il s'agit de l'un des tueurs les plus notoires, sadiques et psychopathes du Canada.» - Me Tim Danson, avocat

«Nous avons besoin que le public se mobilise massivement, par millions, pour écrire au ministre, au commissaire des services correctionnels et aux députés, afin d'exprimer son indignation à ce sujet, car le secret ne fonctionnera pas. Nous voulons de la transparence», a affirmé Me Danson.

Me Tim Danson s'est dit satisfait de voir une déclaration du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, vendredi, dans laquelle il qualifiait le transfert de Bernardo de «choquant et incompréhensible».

«Mais maintenant, nous avons besoin d'actions », a ajouté Me Danson.

Mendicino a déclaré qu'il prévoyait de soulever la situation auprès d'Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel fédéral, en affirmant s'attendre à ce que l'approche adoptée soit centrée sur les victimes et tienne compte des traumatismes dans ces cas.

Pour sa part, le service a publié une déclaration ne donnant aucun détail sur le transfert de Bernardo, mais affirmant que la sécurité était sa «préoccupation première» dans toutes ces décisions.

«Bien que nous ne puissions pas commenter les détails spécifiques du cas d'un détenu en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, nous tenons à assurer au public que cet individu continue d'être incarcéré dans un établissement sécurisé, avec des périmètres de sécurité appropriés et des mesures de contrôle en place», indique la déclaration.

Elle souligne ensuite que Bernardo, qui a été désigné comme étant un délinquant dangereux, purge une «peine indéterminée» sans date de fin.

Me Tim Danson a affirmé que les familles de Kristen French et de Leslie Mahaffy avaient été choquées d'apprendre le transfert de Bernardo, ce qui a ravivé des décennies de souffrance et de chagrin.

«Ensuite, en tant qu'avocat et ami, je dois leur dire : "je suis désolé, je n'ai pas de réponses pour vous en raison des droits à la vie privée de Bernardo"», a-t-il dit.

«Bien sûr, leur réaction est celle que vous pourriez attendre : "qu'en est-il des droits de Kristen ? Qu'en est-il des droits de Leslie ? Qu'en est-il de leurs droits ?"» - Me Tim Danson représente les proches de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans.

«Ce sont des questions auxquelles je ne peux répondre qu'en acquiesçant et en partageant leur désespoir.»

Le chef de l'opposition conservatrice, Pierre Poilievre, a également condamné le transfert de Bernardo sur Twitter, déclarant que cela démontre l'incapacité du gouvernement fédéral à protéger les victimes et imputant la responsabilité au premier ministre Justin Trudeau.

Le statut de délinquant dangereux de Bernardo rend ce transfert d'autant plus déconcertant, a ajouté Danson, tout en se demandant pourquoi Bernardo devrait bénéficier de conditions de vie plus clémentes dans une installation à sécurité moyenne.

«Nous avons besoin d'une discussion et d'un débat ouverts et transparents. Il s'agit d'institutions publiques majeures, financées par les contribuables canadiens.»

Il a suggéré que la façon dont le service correctionnel gérait cette affaire risquait de susciter la méfiance du public à l'égard de l'ensemble du système. «Ils veulent tout faire à huis clos et en secret», dénonce-t-il.