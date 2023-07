La commissaire du Service correctionnel du Canada annonce que le tueur en série Paul Bernardo restera finalement à l'établissement à sécurité moyenne de La Macaza, où il a été transféré plus tôt cette année.

Anne Kelly a indiqué jeudi qu'un nouvel examen de la décision controversée de le transférer hors de l'établissement à sécurité maximale de Millhaven, en Ontario, a révélé que ce transfert avait été «judicieux» et conforme «à toutes les lois et les politiques applicables».

«La nouvelle que ce détenu a été transféré d'un établissement à sécurité maximale à un établissement à sécurité moyenne a bouleversé de nombreux Canadiens et je sais que beaucoup cherchent des réponses», a reconnu Mme Kelly en conférence de presse à Ottawa.

Elle a déclaré avoir pris la décision «exceptionnelle» d'autoriser la divulgation d'informations personnelles dans ce dossier. «Il est dans l'intérêt public d'avoir une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles cette décision spécifique a été prise», a expliqué la commissaire Kelly.

Bernardo purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour l'enlèvement, l'agression et le meurtre de Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans, au début des années 1990 près de St. Catharines, en Ontario.

Le tueur en série a passé près de 30 ans dans des prisons à sécurité maximale en Ontario, avant qu'on apprenne, à la fin de mai, son transfert à La Macaza, un pénitencier à sécurité moyenne qui offre des traitements pour les délinquants sexuels.

Reclassé 14 fois

Le rapport publié jeudi montre que la «reclassification de sécurité» de Bernardo a été révisée 14 fois entre 1999 et 2022: à chaque fois, le détenu remplissait les critères pour être transféré dans un établissement à sécurité moyenne, précise-t-on.

Le rapport explique que les autorités ont toujours dérogé, jusqu'ici, à cette reclassification parce que son statut très médiatisé l'exposait à un plus grand risque pour la sécurité. On souligne aussi que la plupart de ses interactions avec d'autres détenus dans une prison à sécurité maximale étaient `extrêmement restreintes et contrôlées'.

Le nouvel examen indique que Bernardo a demandé à être transféré à l'établissement à sécurité moyenne de Bath en juin 2022, mais les autorités ont encore une fois dérogé à une reclassification favorable au transfert, en raison de son incapacité à s'intégrer aux autres détenus.

L'examen indique que Bernardo a ensuite travaillé avec des responsables de l'établissement Millhaven pour élaborer un plan d'intégration. Il a ensuite été «pleinement intégré» dans cette prison en juillet 2022, et il a demandé avec succès d'être transféré à l'établissement à sécurité moyenne de La Macaza, dans les Laurentides.

«De plus, de juillet 2022 à mai 2023, aucun incident ni aucun problème de comportement n'a été consigné pendant la période où le délinquant était intégré» à l'Établissement de Millhaven, indique la commissaire Kelly.

En raison de cette «intégration complète», le comité de gestion des cas a estimé qu'il «tait justifié d'abaisser la cote d'adaptation en établissement du délinquant, soit l'un des trois facteurs analysés dans l'évaluation de la cote de sécurité et celui qui avait auparavant empêché» Bernardo d'obtenir la cote de sécurité moyenne.

«Je tiens à préciser qu'un détenu peut être renvoyé dans un établissement de niveau de sécurité supérieur à tout moment, si cela est jugé nécessaire, pour assurer la sécurité du public ou de nos établissements», ajoute la commissaire Kelly.

Mieux préparer les victimes

Le nouvel examen du dossier a par ailleurs conclu que le Service correctionnel avait suivi les lois et politiques applicables en matière de notification aux victimes, a déclaré Mme Kelly. Mais le comité d'examen a indiqué que la notification aux familles des victimes le jour du transfert de Bernardo avait causé «une détresse émotionnelle chez les victimes».

La commissaire Kelly a annoncé jeudi qu'elle mettra sur pied un comité de travail «qui sera chargé d'examiner la façon dont nous communiquons avec les victimes et aussi la façon dont nous pouvons améliorer nos services à leur égard».

«Nous allons tenir compte des suggestions du comité et allons travailler en collaboration avec l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels», a-t-elle dit en conférence de presse.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, dont les conservateurs réclamaient la démission pour sa gestion du dossier, avait déclaré à l'époque que le Service correctionnel devait une explication aux Canadiens compte tenu de la gravité des crimes commis par Bernardo.

M. Mendicino avait également déclaré qu'il publierait une directive demandant au Service correctionnel de veiller à ce que le ministre soit officiellement et directement informé à l'avance du transfert de délinquants notoires ou dangereux.

Le ministre a soutenu par la suite qu'il n'avait été informé du transfert que le lendemain du jour où il s'est produit, bien que son personnel en ait été informé les mois précédents.

Mme Kelly a souligné l'atmosphère créée par le transfert de Bernardo, mais a réitéré que le système correctionnel canadien est fondamentalement basé sur la réhabilitation des délinquants.

«Le fait d'avoir entendu parler de ce cas si fréquemment au cours du dernier mois a ravivé de vives émotions, et avec raison», a indiqué Mme Kelly en conférence de presse.

Les crimes commis par Bernardo «continuent d'avoir des répercussions incommensurables sur les victimes et leurs familles, a-t-elle dit. Nous voulons que justice soit rendue (...) Nous voulons que les Canadiens aient confiance en nos décisions.»

De passage à Kingston, en Ontario, jeudi matin, le premier ministre Justin Trudeau a évité les questions directes des journalistes sur sa confiance en M. Mendicino. Il a simplement affirmé que la présence d'un député au sein du cabinet signale que le premier ministre a confiance en lui.

Des modifications à la loi?

L'avocat Tim Danson, qui représente les familles French et Mahaffy, a déclaré jeudi qu'elles rejetaient la conclusion du réexamen, ajoutant qu'un ensemble différent de critères devrait être appliqué aux personnes psychopathes.

Citant les propos du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, selon lesquels le transfert de Bernardo était «choquant et incompréhensible», il a appelé à des modifications de la loi régissant ces transferts.

«Aucune loi "choquante" et "incompréhensible" ne peut être maintenue et elle doit être modifiée pour relever les défis spécifiques concernant les délinquants les plus dangereux du Canada», a déclaré l'avocat.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a également appelé les libéraux à intervenir. Il a déclaré que si M. Mendicino n'était pas prêt à publier une directive stipulant que les meurtriers ayant fait plusieurs victimes doivent purger leur peine dans des prisons à sécurité maximale, alors le gouvernement devrait adopter un projet de loi d'initiative parlementaire que les conservateurs ont présenté en ce sens avant la pause du Parlement pour l'été.

«M. Bernardo devrait être dans une prison de sécurité maximale pour le reste de sa vie. C'est la moindre des choses de le faire pour les victimes. Justin Trudeau peut facilement le faire sans s'ingérer dans un cas particulier. Il peut le faire avec une politique encadrée dans la loi qui forcerait tous les meurtriers multiples de rester dans des prisons à sécurité maximale», a soutenu M. Poilievre devant des journalistes à Toronto.