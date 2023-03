Le président américain Joe Biden a séjourné à Ottawa lors de sa visite éclair au nord de la frontière, mais l'équipe de restauration du Centre national des Arts (CNA) lui a servi vendredi soir une tournée culinaire à travers le Canada.

Le dirigeant des États-Unis et la première dame Jill Biden étaient les invitées d'honneur d'un dîner offert par le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire Trudeau au Musée canadien de l'aviation et de l'espace.

Avant le repas, MM. Trudeau et Biden ont porté un toast à l'amitié continue et aux liens solides entre les deux pays.

M. Trudeau, qui a parlé le premier pendant environ neuf minutes, a fait des blagues sur des vedettes canadiennes dans la salle devenues célèbres après avoir travaillé aux États-Unis, notamment les acteurs Eugene Levy, Hayden Christiansen et Catherine O'Hara.

À lire également:

«Joe et Jill, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une fière tradition parmi les Canadiens où nous regardons des films et la télévision et nous hochons de la tête d'un air entendu disant: “Les Américains ne le savent pas, mais nous savons qu'ils sont Canadiens.”», a lancé le premier ministre fédéral.

Il a également parlé de ce qui a changé depuis la dernière visite de M. Biden à Ottawa en 2016, alors qu'il était vice-président de Barack Obama. M. Trudeau a souligné les efforts du Canada en matière de changement climatique, de protection des droits reproductifs et de création de services de garde abordables.

«De nouvelles menaces contre la démocratie libérale se profilent à l'horizon, et nous sommes unis dans nos efforts pour protéger nos pays et ce que nous défendons», a-t-il déclaré.

M. Trudeau a conclu en portant un toast «à notre histoire, à nos espoirs, à notre prospérité, et à la paix et à la sécurité qui unissent le Canada et les États-Unis en tant qu'alliés, voisins et surtout, en tant que véritables amis»

Dans son toast de trois minutes, le président américain a également parlé d'espoir partagé et s'est dit optimiste quant à l'avenir et fier de «notre passé commun».

«Je le dis du fond du cœur, nous sommes plus que des voisins, a-t-il soutenu. Nous sommes plus que des partenaires, nous sommes plus que des amis. Nous sommes plus comme une famille.»

Un menu pancanadien

Le repas, préparé par le chef exécutif Kenton Leier, qui dirige les cuisines du CNA d'Ottawa, comprenait des ingrédients tels que du thon à nageoires jaunes de la côte est, du bœuf de l'Alberta, des graines de lin, du sirop d'érable du Québec et des pommes de terre dorées du Yukon.

Les trois plats comprenaient également un jus de Cabernet Sauvignon fait avec du vin du vignoble de Pelee Island à Kingsville, en Ontario, et un caramel au rhum fait du célèbre rhum Screech, de Terre-Neuve-et-Labrador.

Parce qu'il ne s'agit pas d'un repas d'État officiel, la gouverneure générale Mary Simon et son mari, Whit Fraser, ont été relevés de leurs fonctions d'hôte – bien que les deux étaient présents.

Les plus de 350 personnes sur la liste des invités incluaient également divers ministres et dirigeants du milieu des affaires du Canada.

Le bureau du premier ministre a déclaré que tous les chefs des partis d'opposition étaient invités, ainsi que d'anciens premiers ministres, d'anciens ambassadeurs au Canada et aux États-Unis et des membres du conseil consultatif du premier ministre sur l'ALENA.

Jean Chrétien et Joe Clark étaient dans la salle, ainsi que les anciens ambassadeurs Bruce Heyman, James Blanchard, Gordon Giffin, David Jacobson et David MacNaughton.

Michael Kovrig et Michael Spavor étaient également là. Plus tôt vendredi, les «deux Michael» ont fait l'objet d'une ovation à la Chambre des communes avant l'allocution de M. Biden.

Les deux hommes ont été détenus pendant plus de 1000 jours, accusés d'infractions d'espionnage en représailles à l'arrestation par le Canada de la dirigeante de Huawei Meng Wanzhou en 2018 à la demande du gouvernement américain.

Les organisations autochtones nationales étaient représentées par la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron.

Claudette Commanda, une Algonquine anichinabée de la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg au Québec et chancelière de l'Université d'Ottawa, a prononcé une prière d'ouverture.

Il y avait des performances des Métis Jiggers, des chanteurs de gorge inuits. Les deux dirigeants et leurs épouses ainsi que Mme Simon et son mari sont entrés sur un tapis rouge avec un groupe de tambours algonquins appelé Eagle River qui les accompagnait.

Parmi les autres personnalités invitées figuraient la cinéaste Sarah Polley, le comédien Mark Critch et le musicien Alan Doyle.

Il semble que le repas n'ait pas échappé aux querelles partisanes qui ont envahi la colline du Parlement ces derniers temps : le chef conservateur Pierre Poilievre a pris part au souper avec le président américain, mais plus tôt vendredi, cela restait incertain, son bureau ayant déclaré qu'il n'avait aucune trace de réception d'une invitation.

Le bureau du premier ministre a insisté sur le fait que M. Poilievre avait été invité par courriel le 15 mars et a déclaré qu'il était toujours le bienvenu. Avant que cela ne soit réglé, le bureau de M. Poilievre a accusé le bureau du premier ministre de se prêter à un «petit jeu puéril».

À VOIR | Joe Biden arrive en sol canadien