Le président des États-Unis, Joe Biden, a condamné mardi le groupe militant Hamas pour le «mal pur» (pure evil) perpétré dans son attaque choquante sur plusieurs fronts contre Israël lancée depuis la bande de Gaza qui a tué des centaines de civils, dont au moins 14 citoyens américains.

Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont entretenus par téléphone mardi avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour discuter de la situation sur le terrain.



Biden a parlé des actions que lui et d’autres alliés ont entreprises pour soutenir Israël à la suite de l’attaque et a exprimé son horreur face aux informations «écoeurantes» faisant état de tortures infligées par des militants à des civils innocents.

«Nos cœurs sont peut-être brisés, mais notre détermination est claire.» - Joe Biden

Le président américain a demandé «qu’il n’y ait aucun doute»: «les États-Unis soutiennent Israël».

«Nous veillerons à ce que l’État juif et démocratique d’Israël puisse se défendre aujourd’hui et demain, comme nous l’avons toujours fait», a-t-il dit.

Biden, dans ses remarques et déclarations publiques depuis le lancement de ses attaques par le Hamas, a souligné à plusieurs reprises son choc face à l'ampleur et à la brutalité de l'attaque du Hamas – un blitz terrestre, maritime et aérien qui a surpris les services de renseignement israéliens et américains et qui a tué des centaines d'Israéliens et laissé encore plus blessé.

À VOIR | Québécois assassiné en Israël: les parents d'Alex Look disent avoir assisté à la mort de leur fils en direct

Des centaines de morts et blessés palestiniens

Les frappes de représailles d'Israël sur la bande de Gaza ont également fait des centaines de morts et de blessés parmi les Palestiniens dans la zone sous blocus de 141 milles carrés, l'un des endroits les plus pauvres du monde.

Au moment d’écrire ces lignes, on s’attendait à ce que le nombre de morts s’alourdisse à mesure qu’Israël frappait Gaza avec des frappes aériennes et envoyait des dizaines de milliers de Palestiniens fuir vers les abris de l’ONU.

Biden a déclaré qu’il avait demandé à son équipe de partager des renseignements et des experts militaires pour consulter et conseiller les Israéliens. Il a également confirmé que les États-Unis estiment que des Américains font partie des dizaines d’otages pris par le Hamas.

«En tant que président, je n'ai pas de priorité plus élevée que la sécurité des Américains retenus en otages dans le monde entier», a déclaré Biden.

La Maison0Blanche a confirmé lundi qu’elle avait déjà commencé à livrer à Israël des munitions et des équipements militaires indispensables, et le Pentagone examinait ses stocks pour voir quoi d’autre pourrait être envoyé rapidement pour renforcer son allié dans la guerre contre le Hamas.