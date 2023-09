Les républicains de la Chambre des représentants ont joué leur va-tout mercredi dans le cadre de l'annonce du président de la Chambre, Kevin McCarthy, sur le lancement d'une enquête en destitution du président Joe Biden.



Pendant ce temps, en descendant l'avenue de la Pennsylvanie, le président Biden tenait une discussion sur l'importance du bipartisme dans la lutte contre le cancer et ignoré les questions criées sur son éventuelle destitution.

C'est là la stratégie plus large de Biden pour sa réélection: l'idée que, s'il fait simplement son travail et gouverne, les Américains verront les résultats et le récompenseront avec quatre années supplémentaires, peu importe toute cette discussion sur sa destitution de l'autre côté de la ville.

«Écoutez, j'ai un travail à faire», a déclaré le président, loin des caméras, dans une salle remplie de partisans lors d'une collecte de fonds pour sa réélection en Virginie. Ce sont ses commentaires les plus étendus à ce jour sur l'enquête.

«Je me lève tous les jours – ce n'est pas une blague – en ne me concentrant pas sur la destitution. J'ai un travail à faire. Je dois traiter les problèmes qui affectent le peuple américain chaque jour.» - Joe Biden

Cette attitude du genre «nous sommes tous meilleurs que cela» est au cœur de la stratégie de la Maison-Blanche pour contrer les procédures de destitution lancées avant les élections de 2024 par les républicains qui essaient de lier Biden aux affaires de son fils Hunter. Le Parti républicain, lui, tente de détourner l'attention des propres problèmes juridiques de Donald Trump.

La Maison-Blanche se prépare à une éventuelle destitution depuis que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de novembre. Elle compte environ deux douzaines de membres du personnel du bureau du conseil affectés à cette question. Le nouveau conseiller en chef, Ed Siskel, est un ancien avocat de l'administration Obama qui a aidé à élaborer la réponse aux enquêtes du Congrès sur l'attaque de Benghazi en 2012 qui a tué quatre Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis.

Un plan contre la destitution en trois phases

Le plan de la Maison-Blanche concernant la destitution a jusqu'à présent été le suivant: rejeter, cloisonner, éprimander.

En d'autres mots, il s'agit de qualifier les accusations comme étant sans fondement, rester concentré sur la politique, laisser la question de la destitution aux avocats et réprimander ceux qui accordent trop de crédibilité à tout cela.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié l'enquête de «manœuvre politique» et a esquivé les questions sur les détails en renvoyant à l'office du conseiller de la Maison-Blanche. «Nous pensons [que les républicains de la Chambre] devraient travailler avec nous sur des questions légitimes – des choses qui importent réellement au peuple américain», a-t-elle déclaré.

Néanmoins, l'enquête en destitution est une affaire délicate pour Biden, car elle est très personnelle, axée sur sa relation avec son fils de 53 ans – une source de douleur et de fierté dont les choix douteux ont conduit le président là où il est.

Pas de preuve significative de malversations commises par Joe Biden

La Maison-Blanche a affirmé que Joe Biden n'était pas impliqué dans les affaires commerciales de son fils. Et jusqu'à présent, malgré des mois d'enquêtes, les républicains n'ont pas mis au jour de preuves significatives de malversations de la part du père Biden, qui parlait souvent à son fils et qui, en tant que vice-président sous Obama, avait effectivement assisté à un dîner d'affaires avec les associés de son fils. Hunter Biden n'est pas une personnalité publique.

Les avocats de Hunter Biden sont sur la même longueur d'onde.

«Au lieu de perdre du temps et de l'argent des contribuables dans ce spectacle politique, M. McCarthy devrait diriger le Congrès pour accomplir le véritable travail de gouvernance», a déclaré Abbe Lowell dans un communiqué. «Les Américains méritent mieux.»

Pendant ce temps, les avocats de Hunter Biden ont déposé une plainte mercredi à Los Angeles accusant Garrett Ziegler, ancien collaborateur de la Maison-Blanche sous Trump, de violation des lois sur la vie privée informatique. La plainte accuse Ziegler, un critique vocal de Biden, et ses chercheurs d'avoir «accédé, altéré, manipulé, modifié, copié et endommagé des données informatiques qu'ils ne possèdent pas», présumément à partir de l'ordinateur portable et des données iPhone de Hunter Biden.

Jusqu'à présent, la plupart des questions posées par les journalistes au président sur ce sujet portaient sur une enquête criminelle sur les activités commerciales de Hunter menées parallèlement aux enquêtes de la Chambre. Ses réponses sont brèves et optimistes: il n'a rien fait de mal; nous le soutenons.

Bien que la stratégie générale de la Maison-Blanche ne devrait pas changer, l'annonce cette semaine d'une enquête formelle modifie quelque peu la dynamique. Il sera plus difficile de simplement ignorer les questions. Et la campagne de réélection de Biden commence à envoyer des courriels et des SMS de collecte de fonds dénonçant l'enquête.

Même les sollicitations de dons reflètent la stratégie plus large. Un courriel de la vice-présidente Kamala Harris mercredi a lancé cet appel aux donateurs potentiels : «C'est clair: ils vont tout faire pour Joe, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas se mesurer à notre bilan. Si vous attendez un moment pour montrer votre soutien, croyez-moi quand je dis que c'est maintenant.»

Des tentatives de destitution différentes selon les époques

Les menaces de destitution étant autrefois rares, il n'y a donc pas beaucoup de bases de comparaison. Donald Trump a été sous le joug d'enquête à deux reprises, mais aucune des destitutions n'a porté sur sa conduite personnelle. L'enquête sur Biden ressemble davantage à la destitution du président Bill Clinton à la fin des années 1990, dirigée par le président républicain de la Chambre à l'époque, Newt Gingrich, de la Géorgie. Dans cette entreprise, la Maison-Blanche a fait obstruction, faisant de l'ancien conseiller spécial Lanny Davis le visage public de sa réponse. Selon son récit, cela a fonctionné.

«Regardez comment les choses se sont passées pour le président Gingrich et les membres de la Chambre du Parti républicain après les élections de mi-mandat de novembre 1998», a écrit Davis dans un courriel mercredi. «Ils ont perdu cinq sièges au profit des démocrates, défiant l'histoire des États-Unis.»

Il a prédit que McCarthy connaîtrait le même sort et a fait l'éloge de la réponse de la Maison-Blanche jusqu'à présent. «La Maison-Blanche de Biden a commencé à parler avec force pour réfuter les informations erronées et les insinuations infondées, qui sont les seules bases sur lesquelles le président McCarthy et les dirigeants de la Chambre peuvent fonder une enquête de la Chambre.»

Andrew Johnson a été l'autre président à subir une tentative de destitution. Trump est le seul président à y avoir été confronté à deux reprises – acquitté chaque fois –, et il est le premier à faire face à des accusations criminelles dans quatre inculpations distinctes, notamment pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection de 2020 qu'il a perdue face à Biden.

Le représentant Ted Lieu, un démocrate de premier plan, a déclaré mercredi qu'il n'y avait aucune similitude entre les destitutions démocrates de Trump et la poursuite des républicains contre Biden.

«Nous avions des montagnes de preuves», a-t-il déclaré. «C'est pourquoi les articles de destitution ont été adoptés, et c'est pourquoi nous avons eu un vote bipartite des sénateurs américains pour condamner Donald Trump.» Lieu a ajouté que bien que la majorité démocrate n'ait finalement pas réussi à obtenir suffisamment de soutien pour destituer Trump, ils ont réussi à faire en sorte que quelques membres de l'autre côté les rejoignent.