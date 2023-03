Le président Joe Biden a assuré aux Américains que les systèmes financiers du pays étaient sûrs, faisant un appel au calme après l'effondrement rapide et étonnant de deux banques.

«Vos dépôts seront là quand vous en aurez besoin», a-t-il déclaré lundi, lors d'une conférence de presse.

Les régulateurs américains ont fermé la Silicon Valley Bank vendredi après qu'elle eut expérimenté une panique bancaire traditionnelle, où les déposants se sont précipités pour retirer leurs fonds en même temps. Il s'agit de la deuxième faillite bancaire la plus importante de l'histoire des États-Unis, après la faillite de Washington Mutual en 2008. Mais l'effusion de sang financière a été rapide; la Signature Bank de New York était aussi en faillite.

Le président, s'exprimant depuis la Maison-Blanche peu avant un voyage sur la côte ouest, a dit qu'il chercherait à demander des comptes aux responsables et a appelé à une meilleure surveillance et réglementation des grandes banques. Et il a promis qu'aucune perte ne serait épongée par les contribuables.

«Nous devons obtenir le compte rendu complet de ce qui s'est passé, a-t-il soutenu. Les Américains peuvent être certains que le système bancaire est sûr.»

M. Biden estime d'ailleurs que les employés de la direction des banques devraient être congédiés.

«Si la banque est reprise par la FDIC, les personnes qui dirigent la banque ne devraient plus y travailler», a-t-il affirmé, faisant référence à la Federal Deposit Insurance Corporation, l'agence chargée d'assurer la stabilité du système bancaire.

Avec des actifs de plus de 110 milliards $ US, la Signature Bank est la troisième plus grande faillite bancaire de l'histoire des États-Unis. Une autre banque assiégée, la First Republic Bank, a annoncé dimanche qu'elle avait renforcé sa santé financière en accédant au financement de la Réserve fédérale des États-Unis et de JPMorgan Chase.

Les développements ont laissé les marchés nerveux lorsque les échanges ont commencé lundi. Les marchés asiatique et européen ont chuté, mais pas de façon spectaculaire, et les contrats à terme américains étaient en baisse.