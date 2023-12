Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, et le juge en chef de la Cour du Québec, Henri Richard, se sont entendus mercredi dans le cadre du dossier portant sur l'exigence de bilinguisme des candidats à la fonction de juge.

L'ex-juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Chamberland, a agi à titre de facilitateur dans le cadre de ce litige.

«Je suis heureux du dénouement de cette affaire qui témoigne de la volonté de la Cour du Québec de collaborer avec le ministère de la Justice afin de s'attaquer aux principaux défis du système de justice», a mentionné le ministre Jolin-Barrette.



L'entente reconnaît que la nomination des juges relève du gouvernement et que l'assignation des juges de la Cour du Québec relève de son juge en chef, en vertu de l'indépendance judiciaire.

Ainsi, il y aura une proportion de juges bilingues exigée dans certaines régions et districts de la province, soit dans 17 des 36 districts judiciaires. À Montréal et à Gatineau, 90% des juges en chambre criminelle et pénale, en chambre de la jeunesse et en chambre civile, devront maîtriser la langue anglaise. Les juges exercants à Longueuil en Montérégie devront maîtriser l'anglais à 90% en en chambre criminelle et pénale, en chambre de la jeunesse et à 80% en chambre civile.

Par contre, le bilinguisme ne sera pas exigé dans les régions de la Mauricie–Bois-Francs–Centre-du-Québec, de Québec–Chaudière-Appalaches et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Cela concerne également certains districts d'autres régions comme le Bas-Saint-Laurent-Côte-Nord-Gaspésie-îles-de-la-Madeleine, l'Estrie et la Montérégie.

«Les parties conviennent que si la Proportion dans une chambre d'un district donné est atteinte, il n'y aura pas d'exigence sur les avis de poste à pourvoir à cette chambre», précise-t-on dans l'entente.

Les juges unilingues francophones nommés dans un district, où ils seront appelés à présider des audiences en anglais, devront «perfectionner» leurs connaissances de l'anglais. Toutefois, cela ne s'appliquera pas dans la plupart des autres palais de justice des districts où le bilinguisme n'est pas exigé.

«Le juge pourrait s'engager, à la demande du juge en chef, à perfectionner ses connaissances de la langue anglaise», ajoute-t-on dans l'entente.

Cet accord permet ainsi l'engagement des deux parties qui doivent «s'assurer que l'exercice de leurs responsabilités respectives puisse à la fois répondre à l'ensemble des obligations légales qui s'appliquent, y compris celles prévues à la Charte de la langue française, de même qu'aux objectifs d'une justice à la fois accessible et humaine».

Des tensions entre le ministre et la Cour du Québec

Le ministre de la Justice, a plusieurs antécédents en matière de confrontations avec les juges, incluant la juge Rondeau, qui s'était opposée avec fermeté à son projet de mettre sur pied des tribunaux spécialisés en matière de violence conjugale et sexuelle - projet qui a vu le jour depuis. Le gouvernement a par ailleurs refusé d'entendre la juge Rondeau en commission parlementaire sur cet enjeu.

D'ailleurs, Mme Rondeau et le Conseil de la magistrature ont poursuivi le ministre parce qu'il a renoncé à l'exigence de bilinguisme dans des appels de candidatures pour des juges dans les districts de Montréal, Laval, Terrebonne, Joliette et Labelle. Le ministre de la Justice reprochait à la prédécesseure du juge Richard d'exiger presque systématiquement que les magistrats soient bilingues.

Aussi, en mai, la juge Rondeau avait manifesté son inquiétude concernant une «importante brèche» dans le processus de nomination des juges par le ministre. Il avait alors révélé qu'il avait contacté des employeurs de candidats au poste de juge pour faire des vérifications, ce qui pourrait s'apparenter à un bris de la confidentialité du processus.

Rappelons que M. Richard a été nommé en septembre dernier par le ministre Jolin-Barrette, succédant ainsi à la juge Lucie Rondeau. Cela est survenu peu après quand le ministre blâmait la Cour du Québec pour l'explosion des délais et l'abandon des causes dans certaines régions.

Avec les informations de La Presse canadienne