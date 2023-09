Le camp d'entraînement n'était vieux que de quelques heures que le Canadien de Montréal a dû ajouter un joueur à sa liste de blessés jeudi.

La direction de l'équipe a annoncé que le défenseur Chris Wideman sera absent pendant une période indéterminée en raison d'une blessure au dos.

Dans un message transmis sur sur compte «X», le Canadien n'a pas donné de précision sur les circonstances entourant cette blessure.

Defenseman Chris Wideman will be out indefinitely due to a back injury.