Le plus haut diplomate américain exhorte une fois de plus l’Inde et le Canada à travailler ensemble pour traduire en justice les assassins de Hardeep Singh Nijjar et à prévenir l’approfondissement d’un grave fossé géopolitique entre les deux alliés importants.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a confirmé avoir transmis ce message jeudi lors de sa rencontre avec Subrahmanyam Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères.



Les relations entre le Canada et l’Inde ont dégringolé depuis que le premier ministre Justin Trudeau a fait état d’« allégations crédibles » sur des liens entre le gouvernement indien et la mort par balle de M. Nijjar, un éminent séparatiste sikh et citoyen canadien.

« Nous sommes très préoccupés par les allégations formulées par le Canada et par le premier ministre Trudeau », a déclaré M. Blinken lors d’une conférence de presse, vendredi.

« Les responsables doivent rendre des comptes, et nous espérons que nos amis du Canada et de l’Inde travailleront ensemble pour résoudre cette question », a-t-il soutenu.

M. Blinken a déclaré que les États-Unis étaient en contact étroit avec les deux pays au sujet de ces allégations depuis que M. Trudeau les avait rendues publiques plus tôt ce mois-ci à la Chambre des communes.

« En même temps, nous avons engagé le dialogue avec le gouvernement indien et l’avons exhorté à travailler avec le Canada sur une enquête, et j’ai eu l’occasion de le faire à nouveau lors de ma rencontre hier avec le ministre des Affaires étrangères Jaishankar », a poursuivi le secrétaire d’État.

Un rapport du Département d’État sur cette réunion ne fait aucune mention de la controverse, mais les experts en diplomatie internationale estiment que cela n’est guère surprenant.

Ces allégations ont placé les États-Unis dans une situation délicate, l’administration Biden courtisant l’Inde alors qu’elle s’efforce de développer un rempart géopolitique contre l’influence croissante de la Chine.

« Les règles sont les règles », dit Trudeau

M. Trudeau, qui a expressément demandé à M. Blinken de réitérer les préoccupations du Canada avec M. Jaishankar, a effectué une visite vendredi dans un centre communautaire à Brampton, en Ontario, une banlieue de Toronto qui abrite la plus grande population sikhe du Canada.

« Nous traversons une période très, très compliquée en ce moment, a déclaré M. Trudeau. C’est une période où nous devons nous serrer les coudes, nous devons être là les uns pour les autres. »

Le premier ministre a reconnu le défi que représente le fait de faire face à des allégations aussi graves avec un pays qui est largement considéré dans le monde entier comme un allié économique et géopolitique vital pour l’Occident.

« Chaque Canadien, peu importe son origine, doit se sentir en sécurité dans ce pays », a fait valoir M. Trudeau.

« C’est quelque chose que même si nous cherchons à travailler et à développer nos relations commerciales dans le monde entier, y compris avec l’Inde, nous devons être sans équivoque sur le fait que les règles sont les règles », a-t-il dit.

Dans de telles circonstances, la diplomatie peut s’avérer une entreprise délicate et nuancée. Mais les États-Unis ont déjà pris des mesures pour garantir que M. Trudeau bénéficie au moins d’un certain soutien au sein de la soi-disant alliance de sécurité « Five Eyes ».

David Cohen, l’ambassadeur des États-Unis au Canada, a confirmé que les allégations du Canada étaient étayées en partie par des renseignements provenant de cette alliance, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

« Je pense que les Américains estiment qu’ils ont soutenu le chef du gouvernement, le premier ministre, avec les commentaires de l’ambassadeur », a déclaré Gary Doer, qui a passé plus de six ans comme envoyé du Canada à Washington.

« Je pense que s’ils n’avaient pas été rendus publics par l’intermédiaire de leur ambassadeur, on aurait pu chercher un biais, mais ils ont quand même trouvé quelqu’un pour soutenir le premier ministre », a-t-il poursuivi.

Une relation économique et diplomatique solide avec l’Inde est aussi importante pour le Canada que pour les États-Unis, a ajouté M. Doer.