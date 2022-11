Le prêteur de cryptomonnaie BlockFi dépose une proposition en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis alors que les retombées de l’effondrement de la plateforme FTX se propagent.

Lors d’un dépôt lundi d'une demande de protection contre les faillites dans le New Jersey, où il est établi, BlockFi a réclamé plus de 100 000 créanciers, les passifs de BlockFi allant de 1 milliard à 10 milliards $ US.

«Le chapitre 11 est un processus transparent et nous continuerons à communiquer avec nos clients pour nous assurer qu’ils aient des nouvelles directement de nous», a précisé BlockFi sur Twitter.

Les cryptomonnaies étaient en retrait lundi dans ce qui a déjà été une année désastreuse. Le Bitcoin, l’une des cryptomonnaies les plus échangées, a plongé de près de 70 % en 2022 à moins de 16 000 $ pièce.

BlockFi, qui a été fondée en 2017, a déclaré que la protection contre la faillite lui permettrait de stabiliser l’entreprise et de la restructurer. Cette restructuration comprendra une tentative de recouvrer toutes les obligations qui lui sont dues par ses contreparties, y compris FTX et les personnes morales associées. BlockFi, qui a été renflouée par FTX de Sam Bankman-Fried au début de l’été dernier, a indiqué qu'elle prévoyait que les récupérations de FTX seraient retardées.

FTX a déposé une demande de mise en faillite plus tôt ce mois-ci. À l’époque, BlockFi avait annoncé sur Twitter qu’elle n’était pas en mesure de faire des affaires comme d’habitude et suspendait les retraits des clients à la suite de l’implosion de FTX.

«Avec l’effondrement de FTX, l’équipe de direction et le conseil d’administration de BlockFi ont immédiatement pris des mesures pour protéger les clients et l’entreprise», a précisé lundi Mark Renzi de Berkeley Research Group, conseiller financier de BlockFi, dans un communiqué.

L’implosion de FTX est toujours en train d’être résolue et on ne connaît pas l’ampleur des dommages collatéraux.

Il existe déjà des comparaisons avec l’effondrement de la célèbre banque de Wall Street, Lehman Brothers, en 2008. La banque a fait un trafic important de prêts hypothécaires à risque qui ont perdu la quasi-totalité de leur valeur reconnue et secoué l’économie américaine et mondiale.

BlockFi dispose de 256,9 millions $ US en espèces, ce qui, selon l'entreprise, fournira un coussin suffisant pour soutenir certaines opérations pendant la restructuration.