Des dizaines de milliers de festivaliers étaient toujours bloqués lundi matin dans le désert du nord du Nevada après qu'une tempête de fin d'été a transformé un rassemblement d'une semaine en un gouffre de boue.

Les organisateurs de Burning Man ont déclaré que la route principale menant au festival était encore trop boueuse pour qu'un exode de caravanes et de véhicules puisse se faire en toute sécurité. Ils espéraient une reprise graduelle de la circulation en milieu de journée, lundi.

Le site du festival a été fermé aux véhicules après que plus d'une douzaine de millimètres de pluie a inondé vendredi le désert de Black Rock à environ 177 kilomètres au nord de Reno.

Leur fête étant fermée à la circulation motorisée, les participants ont marché péniblement dans la boue – beaucoup pieds nus ou avec des sacs en plastique aux pieds. Les fêtards ont été invités à conserver leurs réserves de nourriture et d’eau, et la plupart sont restés accroupis sur le site.

Quelques-uns, cependant, ont réussi à marcher plusieurs kilomètres jusqu'à la ville la plus proche ou à y faire un tour.

Les perturbations font partie de l'histoire récente de l'événement, qui attire près de 80 000 artistes, musiciens et activistes : les organisateurs ont dû fermer temporairement les entrées du festival en 2018 en raison de tempêtes de poussière, et l'événement a été annulé à deux reprises pendant la pandémie.

«Nous sommes un peu sales et boueux, mais le moral est bon. La fête continue», a déclaré Scott London, un photographe du sud de la Californie, ajoutant que les restrictions de voyage offraient «une vue de Burning Man que beaucoup de gens n’ont pas l’occasion de voir».

Au moins un décès a été signalé au festival, mais les organisateurs de Burning Man ont déclaré que la mort d'un homme dans la quarantaine n'était pas liée aux conditions météorologiques. Le shérif du comté voisin de Pershing a déclaré qu'il enquêtait sur l'affaire.

Résilience

Ceux qui sont restés dimanche ont décrit une communauté résiliente tirant le meilleur parti des conditions : beaucoup ont publié des égoportraits d'eux-mêmes couverts de boue, dansant ou éclaboussant dans les lacs de fortune.

Rebecca Barger, une photographe de Philadelphie, est arrivée à son premier Burning Man le 26 août et était déterminée à tenir le coup jusqu'au bout.

«Je ne partirai pas tant que "L'Homme" et "Le Temple" n'auront pas brûlé», a déclaré Mme Barger, faisant référence à l'effigie et à la structure en bois qui sont traditionnellement incendiées au cours des deux dernières nuits de l'événement et qui lui donnent son nom.

Mme Barger a rapporté que l’une des plus grandes préoccupations était le manque d’options en matière de toilettes, car les camions qui arrivent normalement pour nettoyer les toilettes portables plusieurs fois par jour n’ont pas pu atteindre le site depuis la tempête de pluie de vendredi. Certains festivaliers ont déclaré que les camions avaient repris le nettoyage dimanche.

Sur leur site internet, les organisateurs ont encouragé les participants à rester calmes et ont indiqué que le site du festival est construit pour résister à des conditions telles que les inondations. Des navettes étaient également organisées pour emmener les participants à Reno depuis la ville la plus proche de Gerlach, à environ huit kilomètres de marche du site.

L'événement a débuté le 27 août et devait se terminer lundi avec les participants faisant leurs valises et nettoyant derrière eux.