Un chien portugais, dénommé Bobi, a été désigné comme étant le plus vieux chien du monde par le Livre des records Guinness, qui affirme n’avoir jamais vu un canidé aussi vieux.

L’animal était âgé de 30 ans et 226 jours en date du 1er février 2023. En effet, Bobi est né le 11 mai 1992, faisant de lui une vraie personne de la génération Y.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Selon le site web du Livre des records Guinness, Bobi a vécu toute sa vie avec la famille Costa, habitant dans le village de Conqueiros, au Portugal.

Bobi est un mastiff de l'Alentejo, une race reconnue comme chien de garde pour le bétail. Alors que cette race de chien vit en moyenne entre 12 et 14 ans, Bobi a largement dépassé les attentes en matière de longévité.

Bobi a battu un record vieux de près de cent ans. Un chien du nom de Bluey est décédé en 1939 à l’âge de 29 ans et cinq mois.

Les vétérinaires de la région ont été en mesure de confirmer l’âge de Bobi, qui a également été confirmé par une base de données sur les animaux de compagnie du Portugal.

Comment Bobi a trouvé sa famille

Le Livre des records Guinness décrit la vie de Bobi comme étant «miraculeuse», alors que la famille Costa avait autrefois décidé de l’euthanasier.

Le maître de l’animal, Leonel Costa, aujourd’hui âgé de 38 ans, a confié que son père avait décidé que la portée ne pouvait pas être gardée, alors que la famille avait déjà trop d’animaux.

Cependant, la famille a remarqué que la mère de Bobi, continuait de retourner sur les lieux où elle avait donné naissance à ses chiots, même si ces derniers n’étaient plus là. Les membres de la famille se sont rendus compte qu’un chiot avait été laissé pour compte et était toujours là. C’était Bobi. Leonel Costa et ses frères ont donc décidé de garder Bobi en secret.

«Nous savions que dès que le chien allait avoir les yeux ouverts, mes parents n’oseraient pas l’enterrer», a expliqué Leonel. Lorsque les parents l’ont trouvé pour la première fois, Bobi avait les yeux ouverts et donc rejoint la famille.

Comment expliquer le fait que ce chien connaisse une aussi longue vie? Seul Bobi connaît la réponse, selon Leonel Costa.

L’environnement «calme et paisible» pourrait être l’un des facteurs expliquant la longévité de Bobi, ajoute M. Costa. Le chien n’a jamais été attaché à une laisse et peut aller où il veut, quand il le veut. Bobi a également grandi avec plusieurs animaux, est très sociable et a toujours mangé de la nourriture humaine. Jamais des croquettes.



Crédit photo: Livre des records Guinness

Bien qu’il n’a plus autant de vigueur qu’auparavant, Bobi adore se prélasser dans la cour de la famille Costa en compagnie des chats. Sa vue n’est plus superbe et aime se reposer après les repas, a mentionné M. Costa.

Malheureusement, le chien a eu un problème de santé en 2018 et s'est effondré en raison de problèmes respiratoires. Il a récupéré et a maintenant de fréquents rendez-vous chez le vétérinaire. Les examens indiquent qu'il va bien, malgré son âge, a assuré Leonel Costa.

Bobi est «unique en son genre» et évoque de beaux souvenirs à la famille après toutes ces années.

«Bobi est spécial, parce que le regarder, c'est se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là, comme mon père, mon frère et mes grands-parents. Bobi représente ces générations», a conclu M. Costa.