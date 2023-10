Bobi, un chien de 31 ans, identifié comme le chien le plus âgé du monde, est décédé, a annoncé lundi son propriétaire.

Le chien est mort ce week-end dans un hôpital vétérinaire, a déclaré Leonel Costa à l'Associated Press.

Bobi vivait dans une ferme du village de Conqueiros au Portugal avec M. Costa et quatre chats. Il est né le 11 mai 1992, alors que son propriétaire n'avait que 8 ans.

Dans une interview donnée plus tôt cette année, M. Costa a révélé à l’Associated Press que le secret de Bobi pour une longue vie était la bonne nourriture, l’air frais et beaucoup d’amour.

«Bobi mange ce que nous mangeons», a expliqué M. Costa. De plus, Bobi n’avait jamais été tenu en laisse.

Les responsables du Guinness World Records ont déclaré lundi qu'ils étaient «attristés d'apprendre la mort de Bobi, le plus vieux chien du monde». Dans un communiqué publié sur leur site Internet, ils ont déclaré que Bobi avait vécu jusqu'à 31 ans et 165 jours et qu'il était décédé samedi.

Bobi était un Rafeiro do Alentejo de race pure, une race de chien portugais dont l'espérance de vie moyenne est de 10 à 14 ans.