Boeing a déclaré lundi à ses employés qu'il prévoyait d'augmenter les inspections de qualité de ses avions 737 Max 9, à la suite de la défaillance d'un panneau de porte de sortie de secours sur un vol d'Alaska Airlines la semaine dernière.

Il s'agit du dernier d'une série de problèmes pour Boeing, dont la réputation de premier constructeur aéronautique américain a été ternie par une série de défauts de fabrication qui ont conduit certaines compagnies aériennes à suspendre leurs achats d'avions ou à opter pour son rival européen Airbus.

Les inspections interviennent après que les régulateurs fédéraux ont immobilisé le 737 Max et que Boeing a déclaré qu'à la lumière du problème du vol d'Alaska Airlines et des plaintes de clients, il est «clair que nous ne sommes pas là où nous devons être» en matière d'assurance qualité et de contrôles.

Dans un courriel aux employés, le président et chef de la direction de Boeing Commercial Airplanes, Stan Deal, a indiqué que les équipes examinent également attentivement les pratiques de qualité dans les usines et dans l'ensemble du système de production.

Boeing fait également appel à des compagnies aériennes clientes et à des inspecteurs indépendants pour examiner les avions si nécessaire, a écrit M. Deal.

L'un des deux bouchons de porte d'un Alaska Max 9 a explosé peu après le décollage de l'avion de Portland, dans l'Oregon, il y a une semaine, laissant un trou dans l'avion. La cabine a perdu de la pression et l'avion a été contraint de descendre rapidement et de retourner à Portland pour un atterrissage d'urgence. Aucun blessé grave n'a été signalé.

À la suite de l'incident, l'administration fédérale de l'aviation aux États-Unis (FAA) a annoncé la semaine dernière qu'elle prévoyait une enquête pour déterminer si le constructeur a failli à s'assurer qu'un panneau de fuselage qui avait explosé était sûr et fabriqué conformément à la conception approuvée par les régulateurs.

Le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) concentre son enquête sur les bouchons utilisés pour remplir les emplacements des portes supplémentaires lorsque ces sorties ne sont pas nécessaires pour des raisons de sécurité sur les avions de ligne Boeing 737 Max 9.

L'incident survenu sur l'avion d'Alaska Airlines est le dernier d'une série d'accidents pour Boeing qui a débuté en 2018, avec le premier des deux écrasements d'avions Max 8 en Indonésie et en Éthiopie – et à plus de quatre mois d'intervalle – qui ont tué un total de 346 personnes.

Les avions Max 8 et Max 9 sont restés cloués au sol dans le monde entier pendant près de deux ans après le deuxième écrasement. Depuis lors, divers défauts de fabrication ont parfois retardé les livraisons des jets Max et d'un plus gros avion Boeing, le 787. Le mois dernier, la société a demandé aux compagnies aériennes d'inspecter leurs jets Max à la recherche d'un boulon desserré dans le système de commande du gouvernail de direction.