Le premier ministre Justin Trudeau devait savourer, mardi, les éloges lancés à son endroit par Brian Mulroney, qui a soutenu la veille que les propos «orduriers» contre le chef libéral seront oubliés à la lumière de ses réalisations.

L'ancien premier ministre progressiste-conservateur a fait ces commentaires lundi soir aux délégués participant au Forum économique de l'Atlantique, à l'Université St. Francis Xavier, à Antigonish, en Nouvelle-Écosse — son alma mater. M. Trudeau était le conférencier invité en soirée et c'est M. Mulroney qui est monté sur scène pour le présenter.

M. Mulroney, qui a été premier ministre de 1984 à 1993, a déclaré lors de son discours de présentation que l'histoire ne se souciera pas des anecdotes et des ordures ou des rumeurs et des commérages entendus au Parlement.

Au contraire, M. Mulroney a estimé que Justin Trudeau restera dans les mémoires pour avoir géré la pandémie, comme l'ont fait les autres dirigeants dans le monde, mais aussi pour avoir renégocié l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) avec Donald Trump.

M. Mulroney, qui avait signé le premier ALÉNA en 1992, a conseillé le cabinet de M. Trudeau lors des plus récentes négociations commerciales. Il a déclaré lundi soir que M. Trudeau avait fait preuve de vision et d'une main ferme pendant ces négociations, et qu'il avait contribué à protéger l'économie canadienne.

L'ex-premier ministre progressiste-conservateur n'a fait aucune allusion dans son discours au chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre. Il a plutôt évoqué les réalisations des libéraux fédéraux.