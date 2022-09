L'ancien premier ministre Brian Mulroney et l'ancienne gouverneure générale Adrienne Clarkson doivent faire partie de l'éloge funèbre de la reine Élisabeth II lors d'un service commémoratif lundi à Ottawa.

Les artistes du Québec Rufus Wainwright et Ginette Reno interpréteront également des chansons en hommage à la reine, selon de nouveaux détails que le gouvernement fédéral a publiés sur les événements commémoratifs prévus le jour de ses funérailles d'État à Londres.

Donald Booth, secrétaire canadien du roi, et le brigadier-général Guy Bélisle, aumônier général des Forces armées canadiennes, doivent lire des prières lors du service à la cathédrale Christ Church, qui commencera à 13h00 et sera télévisé et diffusé en direct.

Avant l'événement, un défilé commémoratif débutera à 12h10, au départ du manège militaire Cartier jusqu'à la cathédrale pour le début de la cérémonie.

Le défilé comprendra deux détachements à cheval du Carrousel de la GRC, une garde d'honneur militaire de 100 personnes, plusieurs fanfares, 17 porteurs honoraires et un porte-drapeau.

Pendant le défilé, une salve d'honneur de 96 coups de canon — une salve pour chaque année de la vie de la reine — sera tirée à partir des Plaines-LeBreton, en face du Musée canadien de la guerre.

Le service religieux mettra également en vedette un hommage d'Albert Dumont, poète officiel anglophone d'Ottawa et conseiller spirituel algonquin.

Et en plus des contributions de Rufus Wainwright et Ginette Reno, la cérémonie comprendra des «intermèdes musicaux» présentés par des artistes canadiens, dont le violoniste David Baik ainsi que l'auteur, dramaturge, producteur et metteur en scène Tomson Highway, qui sera accompagné de la chanteuse Patricia Cano et du saxophoniste Marcus Ali.

L'hymne national sera interprété par la chanteuse et comédienne Kim Richardson.

Les célébrants seront la doyenne de la cathédrale Christ Church Beth Bretzlaff et l'évêque Shane Parker du diocèse anglican d'Ottawa.

Des dignitaires, des diplomates et des politiciens, dont l'ancien premier ministre Joe Clark, devraient être dans la salle.

Le public pourra également suivre l'événement sur de grands écrans devant le Jardin des provinces et des territoires sur la rue Wellington.

À la fin du service, des chasseurs à réaction CF-18 de l'Aviation royale canadienne effectueront un survol au-dessus de la cathédrale et de la colline du Parlement.

Le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale Mary Simon et une délégation comprenant une poignée de leurs prédécesseurs devraient assister aux funérailles à Londres, qui marqueront la fin d'une période de deuil officiel qui a commencé à sa mort la semaine dernière.

D'ex-premiers ministres et des Canadiens décorés seront à Londres lundi

Le Canada déléguera 15 dignitaires aux funérailles d'État de la reine Élisabeth II, lundi à Londres, tandis que quatre Canadiens prendront part à un défilé de récipiendaires de «distinctions honorifiques royales», dont Gregory Charles.

La délégation officielle canadienne à l'abbaye de Westminster sera dirigée par le premier ministre Justin Trudeau et son épouse, ainsi que par la gouverneure générale, Mary Simon, et son mari.



Les membres du public rendent hommage en passant devant le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé dans l'étendard royal avec la couronne impériale de l'État et l'orbe et le sceptre du souverain, allongés en état sur le catafalque à Westminster Hall, Londres, jeudi 7 septembre 15 octobre 2022. (Odd Andersen/Pool Photo via AP)

Odd AndersenLes deux couples seront accompagnés des anciens gouverneurs généraux Michaëlle Jean et David Johnston, qui ont représenté la reine au Canada, ainsi que des ex-premiers ministres Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper.

Le bureau du premier ministre n'a pas répondu à la question de savoir s'il avait invité la prédécesseure immédiate de Mary Simon, Julie Payette, qui a démissionné en janvier 2021 au coeur d'allégations de harcèlement au travail.

Les dirigeants des trois grandes organisations autochtones nationales seront aussi présents à l'abbaye de Westminster: la cheffe nationale de l'Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l'Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron.

Enfin, la greffière du Conseil privé, Janice Charette, et le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, compléteront la délégation canadienne aux funérailles d'État.

Par ailleurs, le musicien Gregory Charles, le médaillé olympique Mark Tewksbury et l'actrice Sandra Oh, tous les trois membres de l’Ordre du Canada, ainsi que le garde-côte Leslie Arthur Palmer, décoré de la Croix de la vaillance, prendront part à un défilé de récipiendaires de distinctions honorifiques nationales, dans le cadre du service funèbre à Londres.

Des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de plusieurs régiments des Forces armées canadiennes se joindront par ailleurs au personnel en uniforme d’autres pays du Commonwealth à l'occasion des funérailles à Londres, qui devraient débuter à 11 h (heure locale), à l'abbaye de Westminster.