La vedette de la WNBA, Brittney Griner, ne voulait pas passer du temps seule à aucun moment quand elle est montée à bord de l’avion du gouvernement américain devant la ramener chez elle.

«J’ai passé 10 mois en prison, à seulement entendre parler russe. Je veux parler», a déclaré Griner, selon Roger Carstens, l'envoyé spécial présidentiel pour les affaires d'otages, qui a aidé à obtenir la libération de la vedette du basket et à la ramener aux États-Unis la semaine dernière.



Elle a ensuite demandé à Carstens, faisant allusion aux autres personnes dans l'avion : «Mais, tout d'abord, qui sont ces gars ?»

«Et elle est passée juste devant moi et est allée voir tous les membres de cet équipage, les a regardés dans les yeux, leur a serré la main et a posé des questions à leur sujet, a obtenu leurs noms, établissant un lien personnel avec eux», se souvient Carstens dans une entrevue à l’émission State of Union de CNN. C'était vraiment incroyable.»

En fin de compte, Griner a passé environ 12 heures sur un vol de 18 heures à parler avec d'autres personnes dans l'avion, a estimé Carstens. La double médaillée d'or olympique et vedette du basket-ball professionnel au sein du Phoenix Mercury a parlé de son séjour dans la colonie pénitentiaire russe et de ses mois de captivité, a rappelé Carstens, bien qu'il ait refusé d'entrer dans des détails spécifiques.

«J'ai eu l'impression que c'était une personne intelligente, passionnée, compatissante, humble, intéressante, une patriote, a décliné Carstens. Mais avant tout, authentique. Je déteste le fait d'avoir dû la rencontrer de cette manière, mais je me suis vraiment senti honoré d'avoir la chance de la connaître.»

Bien que Griner subisse une évaluation médicale et mentale complète, Carstens a indiqué qu'elle semblait «pleine d'énergie, avait l'air fantastique».

Griner, qui a également joué au basket professionnel en Russie, a été arrêtée à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou en février après que les autorités russes ont déclaré qu'elle transportait des cartouches de vapoteuse contenant de l'huile de cannabis. Le département d'État américain a soutenu que Griner était «détenu à tort» – une accusation que la Russie a fermement rejetée.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi que les États-Unis avaient obtenu la libération de Griner. En échange, l'administration a offert à la Russie la libération du trafiquant d'armes notoire Viktor Bout, qui purgeait une peine de 25 ans pour avoir comploté en vue de vendre des dizaines de millions de dollars d'armes qui, selon les responsables américains, devaient être utilisées contre les Américains.

Mais les États-Unis n'ont pas été en mesure d'obtenir la liberté de Paul Whelan, qui est détenu en Russie depuis près de quatre ans. Les responsables de l'administration ont souligné à plusieurs reprises qu'ils travaillaient toujours pour libérer Whelan, que les responsables russes ont emprisonné en vertu d’accusations d'espionnage que sa famille et le gouvernement américain jugent sans fondement.

«Ils détiennent M. Whelan dans d’autres circonstances, à cause de ces accusations d'espionnage», a déclaré dimanche John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, à l'émission This Week d'ABC. «Donc, nous y travaillons maintenant. Nous sommes maintenant mieux informés, ayant clairement éprouvé ce processus au cours des derniers mois. Nous sommes plus informés. Nous avons une meilleure idée du contexte ici, quelles sont les attentes de la Russie et nous allons simplement continuer à travailler là-dessus.»

Carstens, le principal négociateur du gouvernement américain en matière d'otages, a déclaré qu'«il y a toujours des cartes» à jouer pour obtenir une offre pour Whelan et a déclaré avoir parlé avec l'Américain emprisonné vendredi.

«Voici ce que je lui ai dit. J'ai dit : 'Paul, vous avez l'engagement de ce président. Le président est sérieux. Le secrétaire d'État est sérieux. Je suis certainement sérieux et nous allons vous ramener à la maison», a martelé Carstens. «Et je lui ai rappelé, j'ai dit: ‘Paul, quand tu étais dans les Marines et que j'étais dans l'armée, ils te rappelaient toujours, garde la foi. Et j'ai dit : 'Gardez la foi. Nous venons vous chercher.»