Les Guides du Canada ont annoncé mardi qu’ils allaient renommer la section «Brownies», nom associé aux unités de filles scoutes âgées de sept et huit ans, puisque le mot aurait causé préjudice aux personnes de couleur. Le changement de nom permettra également de mettre les objectifs de l’organisation à jour.

«D’anciens et actuels membres de l’organisation nous ont indiqué que le mot Brownies les a blessés, c’est pourquoi nous changeons le nom de cette section afin d’éliminer la stigmatisation entourant les filles et les femmes de couleur», a déclaré la présidente-directrice générale des Guides du Canada, Jill Zelmanovits, par voie de communiqué.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le changement de nom sera effectué en septembre 2023. L’organisation scoute s’est entretenue avec des membres appartenant aux minorités visibles afin de trouver un nouveau nom.

À lire également:

D’ici cette date, les jeunes filles de sept et huit ans pourront toujours adhérer à la section Brownies, selon le communiqué de presse.

Les activités du programme et les badges demeureront les mêmes jusqu’au changement de nom.

Mme Zelmanovits affirme que ce changement était «la bonne chose à faire» et que l’organisation ne peut mettre de l’avant «un terme causant du tort à une jeune fille».

Les Guides du Canada ont été fondées en 1910 dans le but d’aider les filles et les femmes à acquérir des compétences en leadership par le biais d’excursions et des activités de groupe, dont des aventures en plein air et des voyages internationaux.

Il existe différentes branches au sein de l’organisation, qui concentre ses initiatives sur l’égalité salariale, le sexisme et l’inclusion, notamment en accueillant des filles transgenres au sein de leur organisation.

«Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion nous appelle à écouter les expériences vécues des filles de couleur et à prendre des mesures pour respecter ces engagements», a ajouté Mme Zelmanovits dans le communiqué.

Le changement de nom est une chose nécessaire afin de faire en sorte que les Guides du Canada soient un endroit sécuritaire pour les jeunes filles, a-t-elle ajouté.