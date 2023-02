La famille de Bruce Willis a indiqué jeudi que sa maladie «avait progressé».

Il y a près d’un an, ses proches avaient annoncé que l’acteur quittait les plateaux de tournage après avoir reçu un diagnostic d’aphasie.

Or, dans un communiqué publié jeudi, la famille de l’acteur de 67 ans précise que selon un diagnostic plus spécifique, Bruce Willis souffre de démence frontotemporale.

En mars dernier, sa famille avait indiqué que son aphasie avait affecté ses capacités cognitives. Cette condition entraîne une perte de la capacité de comprendre ou de parler.

Dans le communiqué de jeudi, sa famille indique que les problèmes de communication n’étaient qu’un symptôme de cette démence frontotemporale.

Les proches soulignent qu’il n’existe actuellement aucun traitement pour cette maladie, et ils espèrent que cela pourra changer dans les années à venir.

«Alors que l’état de Bruce progresse, nous espérons que toute l’attention des médias pourra se concentrer sur la mise en lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche», indique la famille.

Le communiqué a d’ailleurs été publié sur le site Web de l’Association américaine pour la dégénérescence frontotemporale, et signée par l’épouse de l’acteur, Emma Heming Willis, son ex-femme Demi Moore et ses cinq enfants, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn.

«Bien que ce soit douloureux, c’est un soulagement d’avoir enfin un diagnostic clair, indique le communiqué. La dégénérescence frontotemporale est une maladie cruelle dont beaucoup d’entre nous n’ont jamais entendu parler et qui peut frapper n’importe qui.»