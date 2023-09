Alors que le blocage médiatique se poursuit sur Facebook et Instagram, Meta pourrait échapper à la règlementation s'il maintient son blocage.

Aux yeux du collaborateur de Noovo Info, Yves Boisvert, il sera difficile tant pour le gouvernement que pour les médias de contourner ce blocage. Et, les médias écrits ont été les premiers à en subir les conséquences.

«Tous les journaux au Canada ont vu leurs revenus dramatiquement baisser au fil des ans. La publicité s’en va beaucoup plus sur Facebook, sur Google et ainsi de suite. […] Là, il y a un déséquilibre économique et cette loi est censée régler cela», a expliqué l'analyste politique au bulletin Noovo Info 17.

«En Australie, ils ont fait une loi semblable et ils ont fini par avoir une entente», a-t-il ajouté.

Contrairement à Facebook, les moteurs de recherche comme Google pourraient également être touchés par la loi C-18. Les discussions se poursuivent.

«Facebook ne vit pas tant que ça des nouvelles, ce n’est pas l’essentiel de Facebook. C’est le partage entre individus. Mais, […] si on enlève le contenu médiatique de Google, ça va leur faire très mal. Donc, ils négocient.»

