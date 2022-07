Un incendie violent s’est propagé jeudi en Colombie-Britannique, juste à l'ouest de Lytton, la même communauté pratiquement anéantie par un feu l'an dernier.

Le service des incendies de forêt de la Colombie-Britannique, BC Wildfire Service, a signalé que les flammes se trouvaient à environ 1,7 kilomètre au nord-ouest de Lytton, du côté ouest du fleuve Fraser, et que des dizaines de propriétés avaient été évacuées.

Quatre équipes d'attaque initiales et deux équipes d'unité du service des incendies de forêt ont été déployées et des hélicoptères de même que des avions-citernes ont aussi été envoyés. Les équipages devaient travailler toute la soirée et toute la nuit, selon les besoins, avec l’aide de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du service d'incendie local.

L’incendie de forêt a été signalé pour la première fois vers 12h45, jeudi. Les rafales de vent dans la région en après-midi ont eu un impact sur le comportement du feu; la fumée épaisse, l'accessibilité et le terrain ont présenté des défis pour le personnel.

La cause du sinistre est encore inconnue.

Le district régional de Thompson-Nicola a émis des ordres d'évacuation pour des dizaines de propriétés jeudi soir, tandis que la Première Nation de Lytton en a fait de même pour certains territoires, alors que d’autres ont été placés en alerte d'évacuation.

Les inondations printanières ont compliqué l'évacuation. Une route vers le sud jusqu'à Boston Bar, du côté ouest du fleuve Fraser, a été compromise en raison de la montée des eaux.

Le 30 juin 2021, un incendie de forêt catastrophique a ravagé Lytton, tuant deux personnes et détruisant la majeure partie de la municipalité.