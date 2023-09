Le comportement des feux de forêt en Colombie-Britannique a été stimulé à la fin de l'été par des températures supérieures à la normale et des précipitations inférieures à la moyenne, en particulier dans le nord de la province. Les responsables provinciaux affirment que des conditions sèches devraient se poursuivre jusqu'à l'automne.

Dans une mise à jour diffusée mercredi, Neal McLoughlin, du centre provincial de coordination des incendies de forêt, a averti que la saison des incendies de forêt battait toujours son plein, alors qu'il dressait le bilan du mois d'août.

M. McLoughlin a déclaré que les précipitations dans certaines parties du nord de la Colombie-Britannique ont été inférieures de 75% à celles habituellement observées le mois dernier, des conditions qui ont intensifié la saison record des incendies de forêt de cette année.

Il a ajouté que l'événement le plus notable était un front froid sec qui a frappé la province le 17 août, provoquant un comportement extrême des incendies, notamment des roues de feu ressemblant à des tornades et une croissance intense des incendies de forêt de McDougall Creek et Bush Creek East.

M. McLouglin a indiqué que les conditions de sécheresse actuelles ne sont pas inattendues dans le sud de la Colombie-Britannique, mais que celles du nord ne sont pas typiques et que les combustibles secs sur le sol forestier restent «disponibles pour brûler».

La plupart des incendies en Colombie-Britannique cette année ont été causés par la foudre, et l'automne connaît généralement moins d'activité de foudre, associée à des jours plus courts pour que les incendies se propagent activement, a-t-il poursuivi.

«Donc, s'il y a de nouveaux incendies, ils seront probablement causés par des humains», a résumé M. McLoughlin, mercredi.

Entre-temps, les incendies qui continuent de brûler dans le nord devraient se poursuivre jusqu'à l'automne et l'hiver, et certains d'entre eux pourraient «réapparaître» au printemps prochain, a-t-il déclaré.

«Les températures supérieures à la normale et les quantités de précipitations inférieures à la normale n'aident pas, a-t-il déclaré. Nous pouvons donc nous attendre à ce que des conditions similaires à celles que nous avons connues tout au long de l'été persistent jusqu'à l'automne.»

La ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, a déclaré lors d'un point de presse mercredi à Vancouver qu'à mesure que la province approche de la «fin» de la saison des incendies de forêt, 1200 personnes restent sous un ordre d'évacuation, et 34 000 sont toujours en alerte.

Elle s'est dite heureuse que les gens retournent lentement dans leurs communautés, mais «les incendies que nous avons connus cette année auront un impact durable et significatif sur les gens et les communautés».

Le temps plus frais récent dans le district régional de Squamish-Lillooet a entraîné l'annulation de tous les ordres et alertes concernant l'incendie de Casper Creek, d'une superficie de 110 kilomètres carrés, déclenché par la foudre le 11 juillet.

L'incendie avait menacé les communautés de Seton Portage et Shalath, à l'ouest de Lillooet, avant d'être maîtrisé.

D'autres ordres d'évacuation sont toujours affichés dans une autre région à l'ouest de Lillooet, où l'incendie incontrôlable de 93 kilomètres carrés de Downton Lake a détruit de nombreuses maisons et chalets autour de Gun Lake et a brûlé jusqu'à la limite du parc provincial des monts South Chilcotin.

Le service des incendies de forêt affirme que les grands incendies tels que les feux de Ross Moore et Downton continueront de couver jusqu'à ce qu'il y ait des pluies ou des chutes de neige importantes, mais il affirme qu'aucun nouvel incendie de forêt n'a été déclenché au cours du dernier jour et que le nombre d'incendies actifs est passé sous la barre des 400.