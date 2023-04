Un homme de l'île de Vancouver a remporté une loterie historique du Lotto Max en mettant la main sur le gros lot de 55 millions de dollars, alors que le tirage est survenu il y a plus d’un mois.

William Scott Gurney a trouvé les sept numéros gagnants sur son billet lors du tirage du 28 février. Il a réclamé son prix le mardi suivant et a déclaré que c'était un rêve devenu réalité.



«C'est assez irréel», a lancé M. Gurney.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Le gros lot de 55 millions de dollars est la plus grosse somme à avoir été remportée sur l'île de Vancouver, selon la Société des loteries de la Colombie-Britannique.

«C'est un sentiment incroyable», a ajouté M. Gurney. «Nous jouons tous pour gagner et très peu d'entre nous ont la chance de le faire. J'ai eu le bonheur d'être l'un de ces rares chanceux.»

M. Gurney a acheté son billet gagnant sur l'avenue Beacon, à Sidney.

Des spéculations avaient circulé sur l'identité du gagnant et l'endroit où le billet avait été acheté après que la SLBC ait annoncé le prix de 55 millions de dollars non réclamé le 1er mars.

La Société des loteries paie aux détaillants qui vendent des billets gagnants un pourcentage du total du prix si le prix est supérieur à 10 000 $. Le pourcentage varie selon le montant du prix.

Dans ce cas, le paiement sera d'environ 55 000 $, soit 0,1% du gros lot de 55 millions de dollars.

M. Gurney dit qu'il venait juste de finir ses courses lorsqu'il a décidé d'acheter pour 20$ de billets de loterie.

«Le lendemain matin, il y avait une grande effervescence autour de quelqu'un à Saanich ou North Saanich [qui avait gagné] le tirage», se souvient-il. «Je suis donc allé travailler, j'ai ouvert l'application, j'ai vérifié le billet, et il a affiché 55 millions de dollars.»

M. Gurney confie qu'il ne réalisait pas ce qui se passait après avoir vu le total.

Il a appelé son assistant pour vérifier les numéros et a vérifié le total trois fois sur l'application mobile et le site web de la SLBC «juste pour être sûr qu'il n'y avait rien qui clochait».

«Ensuite, j'ai caché le billet», a-t-il ajouté en riant.

Le comptable explique qu'il terminera la saison fiscale avec son personnel avant d'essayer de trouver quelqu'un pour reprendre son entreprise «afin que je puisse profiter de l'argent».

«Je ne sais pas si j'ai envie de faire une autre saison fiscale», a-t-il lancé.

L’homme révèle qu’il n'a pas encore de plans précis, mais dit avoir l'intention de voyager et d'aider des amis, sa famille et des œuvres de bienfaisance locales.

M. Gurney mentionne que tout le monde a des rêves sur ce qu'ils feraient s'ils gagnaient à la loterie, mais maintenant, ce rêve est devenu réalité. «J'aimerais donner de l'argent à mes amis et ma famille et rendre tout le monde heureux, mais je sais que si je peux l'économiser à long terme, cela peut rendre tout le monde heureux», a affirmé le comptable. «Les plans que j'avais il y a six mois ne seront probablement pas les mêmes que ceux que j'aurai dans six mois», a-t-il souligné.

Selon la société de loterie, les chances de gagner le gros lot à sept numéros sont d'une sur 33 294 800.

