En faisant des recherches sur leur famille, des jumeaux de la Caroline du Sud ont découvert qu’ils avaient 65 frères et sœurs localisés un peu partout en Amérique du Nord.

Une histoire rapportée par le média CNN raconte qu’Amelia Palmer souhaitait en savoir plus sur sa famille et voulait découvrir qui était son père biologique. Les résultats du site Ancestry.com lui ont initialement montré qu’elle avait huit frères et sœurs.



Mais après que son frère jumeau Andrew ait décidé de passer un test d’ADN via la société de biotechnologie américaine 23andMe, le nombre de frères et sœurs confirmés a grimpé à 18.

Les jumeaux ont donc eu l’idée de former un groupe sur les réseaux sociaux dénommé 2046, soit le numéro d’identification de donneur de leur père biologique.

Mais une nouvelle partagée sur les réseaux sociaux par la belle-mère des jumeaux a transformé la vie de la famille. La nouvelle montrait un groupe de 30 frères et sœurs issus d’un donateur qui se sont réunis des années plus tard.

«Je me disais: "il n'y a aucun moyen que nous ne soyons pas apparentés." C'est fou», a confié Amelia Palmer à CNN. Mais c’était le cas. Les résultats d’ADN ont confirmé que les jumeaux étaient liés à 30 autres frères et sœurs.

Les jumeaux ont donc pris contact avec l’autre groupe et depuis, le nombre de frères et sœurs, âgés de 14 à 27 ans, a augmenté jusqu’à 65. Et le nombre continue de «croître et d'autres membres continuent d'être ajoutés au groupe de discussion et accueillis chaleureusement».

Selon CNN, les frères et sœurs du groupe 2046 sont éparpillés au Canada, en Californie, sur la côte est américaine et le Midwest.

Amelia et Andrew Palmer disent avoir voyagé au New Jersey l’été dernier afin de rencontrer certains de leurs frères et sœurs. Les jumeaux ont été grandement surpris de découvrir qu’ils ressemblaient beaucoup aux autres membres de leur famille et qu’ils partageaient même plusieurs points en commun.

«Nous sommes allés dans un gym. Et nous étions tous sur des tapis de course en même temps, ce qui était assez drôle. Nous nous demandions si quelqu'un remarquerait que nous étions tous liés», a raconté Amelia Palmer.

Les jumeaux espèrent d’ailleurs planifier des voyages et d’autres activités avec leurs frères et sœurs biologiques dans un avenir rapproché. Ils espèrent en trouver davantage afin de les intégrer à leur groupe.