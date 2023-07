Un couple affirme avoir été ignoré par Air Canada après l'annulation de leur vol vers la Californie, la perte de leurs bagages et le fait qu'ils aient tous deux manqué le mariage d'un parent.

Ce qui devait être des vacances pour le couple montréalais s'est rapidement transformé en cauchemar et ils veulent maintenant récupérer leur argent.

«Je ne sais pas comment procéder. Cela me brise le cœur», a déclaré Stuart Spunt.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

M. Spunt et Caroline Reignier devaient prendre l'avion pour San Diego jeudi dernier pour un mariage familial, mais leur vol a été retardé six fois, puis annulé cinq heures après l'heure prévue de départ.

Ils affirment qu'Air Canada leur a dit que c'était dû à un manque d'avions et de mécaniciens, mais ce n'est pas tout.

«Ils nous ont fait courir dans l'aéroport pour nos bagages. Il a fallu deux heures et demie pour découvrir que nos bagages avaient été envoyés à Miami», a déclaré M. Spunt.

Et ils affirment n'avoir encore reçu aucune compensation ni aucune excuse de la part de la compagnie aérienne.

«Je pleure depuis 3 jours», a affirmé Caroline Reignier. «Le fait que personne ne nous ait contactés, je ne comprends pas ça. Nous attendions tellement ce voyage.»

Ce voyage leur a coûté 4 000 dollars et ils l'avaient planifié depuis trois mois pour retrouver leur famille qu'ils n'avaient pas vue depuis des années.

«Je travaille à temps plein. Je travaille tous les jours. Caroline travaille tous les jours et cela fait un moment que nous n'avons pas pris de vacances. C'était une occasion parfaite», a déclaré M. Spunt. «Encore une fois, c'est le côté familial qui est écrasant.»

Droits et responsabilités

Le couple estime qu'il est très frustrant de ne pas obtenir de réponse.

«Tout est possible avec la météo, je comprends ça. Mais être traité comme un être humain, c'est tout ce que je demande», a dit M. Spunt.



Air Canada a déclaré à CTV News dans un communiqué que «les opérations aéroportuaires ont été interrompues pour des raisons de sécurité et les initiatives de contrôle du trafic aérien ont également affecté les vols».

«Suite à ces événements, Air Canada a concentré ses efforts pour remettre les avions et l'équipage sur la bonne voie et permettre à nos clients de reprendre leur voyage le plus rapidement possible... Nous regrettons d'apprendre les retards de bagages et nous demandons aux clients de continuer à contacter nos équipes de recherche de bagages pour les mises à jour», peut-on lire dans la réponse d'Air Canada.

Un expert des droits des passagers aériens affirme que le couple a droit à une compensation, mais il estime que le problème principal est que les passagers n'obtenaient pas de réponses claires de la part du personnel.

«Nous comprenons les problèmes liés à la météo. Nous pouvons même comprendre les erreurs humaines telles que la perte de bagages, cela peut encore donner droit à une compensation. Mais ne pas réserver de nouveaux vols pour les passagers sur les compagnies aériennes partenaires lorsque la compagnie aérienne ne peut pas le faire elle-même, cela est inexcusable», a déclaré Gabor Lukacs, président du groupe de défense des droits des passagers aériens.

«C'est une obligation claire en vertu de la loi.»