Le célèbre magasin Archambault aux coins des rues Berri et Sainte-Catherine à Montréal fermera ses portes le 30 juin 2023.

L'entreprise affirme que les perspectives commerciales dans le quartier se détérioraient sans cesse et ne lui permettaient plus d'être rentable «en dépit d'investissements importants réalisés au cours des dernières années».

Le groupe souligne que les chantiers de construction se sont répandus dans le secteur, qui selon lui est devenu avec le temps un «laboratoire de mixité urbaine».

«Nous ne contestons pas les choix de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Par contre, nous ne pouvons ignorer cette nouvelle réalité», explique Floriane Claveau, directrice des communications de Groupe Archambault.

La fermeture annoncée par le libraire Renaud-Bray, propriétaire de la boutique, provoquera une trentaine de mises à pied.

Le syndicat des employés professionnels et de bureau (section locale 574 ou SEPB-574), qui représente les employés impliqués dans la fermeture du magasin, soutient avoir appris la nouvelle avec «peine et consternation». On affirme être en discussion avec l'employeur et on indique analyser les conditions de fermeture.

«Archambault fait partie de l'histoire de Montréal, ce sera une grande perte pour tout le monde», a affirmé Dominic Béland, président du SEPB-574.

Véritable institution montréalaise, le magasin a ouvert ses portes en 1896 et se spécialisait entre autres dans la vente d'instruments et de partitions de musique.

Il y avait eu un tollé notamment autour du retrait du panneau géant au logo antique d'Archambault, en 2018. Cette enseigne faisait partie du décor du Quartier latin depuis des décennies. Heureusement pour plusieurs, le Groupe Archambault a indiqué que la célèbre enseigne du magasin, pourra rester en place malgré la fermeture.

Après la fermeture du magasin Archambault sur Berri, il restera 14 succursales au Québec, dont trois à Montréal — à Anjou, sur Jean-Talon et à la Place des Arts —, trois à Québec et à deux à Laval.

Renaud-Bray avait acquis Archambault de Québecor en 2015.

Avec les informations de La Presse canadienne