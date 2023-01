Ce mercredi se tient Bell Cause pour la cause sous le thème «On doit changer ça». La campagne attire l'attention sur la crise en santé mentale au Canada et demande aux gens de passer à l'action.

L’initiative Bell Cause pour la cause coïncide avec la Journée nationale de la santé mentale au Canada - le 25 janvier 2023.

«Nous demandons à tous les Canadiens de poser des gestes concrets à l’occasion de la Journée Bell Cause pour la cause et tout au long de l’année, à la maison, sur leur lieu de travail et au sein de leurs collectivités afin que nous puissions tous contribuer à créer des changements positifs» affirme dans un communiqué Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause.



D’après les données recueillies par Bell Cause pour la cause :



Plus de 200 Canadiens font une tentative de suicide chaque jour, et 12 en meurent;

56 % des personnes en difficulté dans ce pays ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin;

Un Canadien sur quatre connaît des niveaux élevés d’anxiété.

Le nombre de décès par surdose d’opioïdes au Canada a augmenté de plus de 90 % durant la pandémie. Il est maintenant de 20 par jour.

La campagne suggère certains gestes que nous pouvons tous poser :

Bell Cause pour la cause invite la population à emboiter le pas en continuant la conversation sur la santé mentale, en guidant son entourage vers des ressources, en encourageant une initiative ou un événement en soutien à la santé mentale et en utilisant le mot-clic #BellCause dans ses échanges.

10M$ de plus pour la cause

Bell a annoncé au début du mois de janvier dernier l’ajout d’un versement additionnel de 10 millions de dollars à des programmes de santé mentale.

En date d'aujourd'hui, Bell souhaite avoir amassé 155 millions de dollars pour les programmes canadiens de santé mentale. Le versement de 10 millions de dollars remplace le don de cinq cents auparavant versé par Bell pour chaque interaction #BellCause faite lors de la Journée Bell Cause pour la cause, a souligné l’entreprise de télécommunications dans un communiqué.

Bell dit vouloir mettre «davantage l’accent sur les gestes concrets que nous pouvons tous poser au long de l’année pour créer des changements», parce que le Canada «connaît une crise de la santé mentale».

«Les niveaux d’anxiété sont élevés dans la population, des personnes en difficulté ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin et d’autres en arrivent au suicide. Les problèmes de santé mentale et les troubles liés à l’usage de substances toucheront un Canadien sur trois au cours de sa vie», dit-on.

Le montant servira à financer des projets en 2023.

