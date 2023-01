Pour la première fois au Canada, ce mercredi a lieu la Journée nationale de la jupe à rubans en vertu d’un projet de loi qui a reçu la sanction royale le mois dernier.

Chez les Autochtones, les jupes à rubans sont traditionnellement portées lors de cérémonies et d’événements spéciaux et sont représentatives de la diversité et de la force uniques d’une personne. Les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre les portent également pour exprimer leur fierté et leur confiance à l’égard de leur identité et de leur patrimoine autochtones.

Isabella Kulak portait une jupe à ruban colorée à son école rurale de la Saskatchewan en 2020 alors qu'elle avait 10 ans. Cependant, un membre du personnel de l’école lui aurait dit que ce n'était pas assez formel et la jeune fille s’est sentie humiliée.

Chaque année, le 4 janvier, la Journée nationale de la jupe à rubans donnera aux Canadiens l’occasion de reconnaître et de célébrer l’importance des traditions et des expressions culturelles autochtones. La jupe à rubans est l’une de ces traditions.

Le projet de loi a été adopté grâce à l’engagement et au leadership d’Isabella Kulak, de sa famille, du chef George Côté d’une Première Nation de la Saskatchewan et de la sénatrice Mary Jane McCallum de même que de la députée de Fredericton, Jenica Atwin.

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, signale que les peuples autochtones ont droit à la dignité et à la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations, mais que l’histoire d’Isabella Kulak montre que, trop souvent, cela n’est pas respecté.

La Journée nationale de la jupe à rubans contribuera à protéger et à défendre ces droits pour les générations à venir, selon le ministre Miller.