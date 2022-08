Le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination massive, comme l'avait appris Noovo Info la semaine dernière.



Suivez les développements en direct de la mise à jour dans la vidéo.

Accompagné par le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, M. Legault a cité le retour en classe et le retour des vacances, ainsi que la pression persistante sur le système de santé, pour justifier cette nouvelle campagne vaccinale.

Le ministre Dubé a statué sur des dates: la vaccination des 60 ans et plus est priorisée à partir du 22 août 2022, et s'élargira à toute la population adulte à compter du 29 août.

La COVID-19 est toujours là. On doit vivre avec.

Je vous demande d’aller chercher votre dose de rappel pour 3 raisons :

1. Pour vous.

2. Pour les personnes vulnérables autour de vous.

3. Pour le personnel du réseau de la santé.

Voici le calendrier de vaccination pour l’automne👇 pic.twitter.com/QzyImJvvH3 — François Legault (@francoislegault) August 16, 2022

MM. Legault et Dubé ont spécifié que ceux qui ont été atteints de la COVID-19 récemment doivent attendre trois mois après l'infection pour maximiser l'effet d'une dose de rappel. Autrement, le délai monte à cinq mois après la dernière dose vaccinale.

Point de presse COVID: le PM Legault affirme que le chiffre à retenir est « 5 mois » après quoi il demande aux gens d’aller chercher une dose de rappel du vaccin. Les 60 ans et + pourront s’inscrire dès lundi. 29 août pour 18 ans et + #polqc #noovoinfo pic.twitter.com/U8SCFPCe2w — Simon Bourassa (@Simon_Bourassa) August 16, 2022

Le premier ministre a souligné qu'aucune mesure sanitaire obligatoire n'a été recommandée par la santé publique.

Les déclarations de François Legault sur la nouvelle campagne de vaccination:

«Même si les hospitalisations sont en baisse, il reste que le réseau est sous pression. Il y a du rattrapage à faire aussi sur des chirurgies.»

«Le vaccin, après cinq mois, commence à perdre de son effet et là, arrive le mois de septembre: le retour à l’école et le retour de vacances. Il va y avoir plus de gens à l’intérieur. C’est le bon moment de lancer une campagne de vaccination massive.»

Des doses de rappel pour combien de temps encore?

Les Québécois sont-ils fatigués de devoir aller chercher des doses de rappel vaccinal contre la COVID-19? Présente à la conférence de presse, la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue et épidémiologiste, a indiqué qu’il n’était pas possible de prédire le jour où les citoyens n’auraient plus besoin de se faire vacciner.

On est toujours en pandémie et «tout dépendra de l’évolution du virus», a noté celle qui préside le Comité d’immunisation de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Un centre de vaccination au Stade olympique

Pour lancer la campagne, Québec doit rouvrir une clinique de vaccination au Stade olympique, à Montréal, selon l'information obtenue par Noovo Info et confirmée par la santé publique.

La clinique de vaccination au Stade olympique avait fermé le 8 avril 2022, après plus d’un an d’activité. Plus d’un million de doses vaccinales ont été administrées à cet endroit.

Il y a une dizaine de jours, le directeur national de Santé publique, le Dr Luc Boileau, avait annoncé que le Québec intensifierait au cours des prochaines semaines ses efforts de vaccination contre la COVID-19. Il a prévenu qu'une hausse de cas de coronavirus était fort probable à l’automne, avec le retour à l'école.

Tout indique donc que le ministère de la Santé cherche à se préparer à un regain des cas de COVID-19 dans la province. D’après un expert interrogé par Noovo Info, les Québécois doivent se préparer à une nouvelle vague de propagation cet automne.

«On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais c’est fort probable qu’il y en ait une», a fait savoir le Dr André Veillette, immunologue à l’Institut de recherches cliniques de Montréal, lors de son passage au bulletin Noovo Le Fil 22h le 10 août 2022.

«La prédiction […] c’est que ça va coïncider avec le retour en classe au mois de septembre ou octobre au plus tard», a ajouté le médecin.

Les autorités sanitaires québécoises ont lancé lundi une autre campagne de vaccination de dose de rappel contre la COVID-19, en s’adressant d’abord aux personnes vivant dans les CHSLD et dans des résidences privées pour aînés (RPA). Le ministre Dubé a estimé que cette campagne se terminerait vers la mi-septembre.

Le bilan

Québec rapportait 34 nouveaux décès et 29 hospitalisations en moins liées à la COVID-19, lors de son bilan quotidien publié mardi.

Il y a 1256 nouveaux cas, pour un total de 1 165 128 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 36 nouveaux décès dans les 24 dernières heures, pour un total de 16 165 décès.

Un total de 4 109 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Sur les 1964 hospitalisations en cours, il y en a 679 attribuées à la COVID-19, soit une diminution de 29 par rapport à la veille. Seulement 50 personnes sont aux soins intensifs, dont 29 en raison de la COVID-19.

De plus, on mentionne 276 642 tests rapides autodéclarés jusqu'à maintenant, dont 231 497 positifs. Pour la journée du 15 août, il y a eu 241 tests déclarés, dont 199 tests positifs à la COVID-19.

Du côté de la vaccination, 11 652 doses administrées s'ajoutent, pour un total de 20 468 759 doses administrées au Québec.

Avec l'information de Sabrina Rivet pour Noovo Info