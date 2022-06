Les services d’Uber sont désormais disponibles à la grandeur du Québec et plus seulement dans le Grand Montréal, à Québec et à Gatineau, comme c’était le cas jusqu’ici.

L’entreprise de services de transport dit avoir le permis nécessaire émis par la Commission des Transports du Québec pour opérer de la sorte, en vertu de la Loi 17 sur le transport rémunéré de personnes par automobile qui est entrée en vigueur en octobre 2020.

«Le Québec est le seul endroit au pays où l'application sera disponible sur l'ensemble du territoire», avance Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques pour Uber au Québec. L’application est censée «aider autant les économies locales que la sécurité sur les routes.»

On se réjouit particulièrement de cette avancée du côté de Saguenay, où le festival La Noce profitera de l’arrivée des conducteurs Uber. «Nous recevons un pourcentage très élevé de festivaliers qui proviennent de l'extérieur et qui ont de grands besoins en transport lors du festival», a déclaré le directeur général Fred Poulin.

Salaires

Uber a affirmé au printemps qu’elle avait apporté des «modifications tarifaires avec une hausse de 11 %» et a «instauré un supplément temporaire pour l’essence», pour répondre à la hausse du coût du pétrole.

Rappelons que le gouvernement de l’Ontario a introduit en février une nouvelle législation afin d'assurer aux chauffeurs de Uber un salaire minimum de 15$ l’heure, une première au pays.