En marquant un but sensationnel en prolongation permettant au Canada d’accéder aux demi-finales du Championnat mondial de hockey junior, Connor Bedard a établi quatre nouveaux records pour un Canadien à ce tournoi.

Le jeune homme de la Colombie-Britannique détient désormais la marque du plus grand nombre de buts et de points pour un Canadien dans l’histoire de la compétition, et le plus grand nombre de mentions d’aide et de points dans une seule édition de la compétition.

Mais qui est ce génie du hockey à l’allure juvénile et au tir foudroyant qui a dépassé des légendes de la Ligue nationale de hockey (LNH) comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Eric Lindros au même âge et qui, si les dieux du hockey le veulent bien, pourrait bien revêtir les couleurs du Canadien l’été prochain?

La jeunesse de Bedard

Connor Bedard est né à North Vancouver le 17 juillet 2005 (!) et donne ses premiers coups de patin dans la région, à l’Académie West Vancouver, où il est déjà étincelant. À 14 ans seulement, il joue contre des joueurs qui sont parfois de trois ans ses aînés. Ça ne l’empêche pas de performer, alors qu’il termine la saison au sommet des pointeurs de la ligue, avec une récolte de 84 points en 36 matchs.

Un talent précoce et exceptionnel

Le talent de Bedard ne passe pas inaperçu, alors qu’il obtient le statut de joueur exceptionnel. Cette qualification lui permet alors de pouvoir jouer dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) à l’âge de 15 ans, alors que les joueurs de cet âge ne peuvent habituellement jouer qu’un maximum de cinq matchs en une saison.

Avant lui, seulement six joueurs ont obtenu cet honneur et évoluent pour la plupart dans la LNH, dont John Tavares, qui est le capitaine des Maple Leafs de Toronto et Shane Wright, qui est présentement le capitaine du Canada au Championnat mondial de hockey junior. Bedard est le seul joueur de l’Ouest canadien à avoir obtenu cette qualification.

Le jeune prodige est sélectionné au premier rang du repêchage de la WHL par les Pats de Regina en 2020 et plusieurs se demandent déjà jusqu’où son talent le portera.

Des débuts ralentis par la pandémie

Bedard devra attendre un petit moment avant de fouler les patinoires de la WHL, alors que les activités de la ligue sont mises sur pause en raison de la pandémie. Le joueur de centre s’exile en Suède, à Jönköping, plus précisément. Il y dispute cinq rencontres réparties entre les équipes U-18 et U-20 du club avant de revenir au pays.

Le droitier ne déçoit pas et marque deux buts dès son premier match. Il finira par disputer 15 rencontres, amassant au passage 12 buts et 16 passes pour un total de 28 points. Il ne sera blanchi qu’à une occasion. À 15 ans seulement, cette récolte le place au 20e rang de la ligue.

Des premières expériences internationales

En décembre 2021, malgré son jeune âge, Bedard est choisi une première fois pour représenter le Canada au Championnat mondial de hockey junior, après un bon début au sein de son club junior.

Bedard participe pour la deuxième fois au Championnat mondial des moins de 18 ans, où il remporte l’or en tant que capitaine de l’équipe canadienne. Avant que le tournoi ne soit annulé en raison du trop grand nombre d’infections à la COVI-19 au sein des joueurs, il aura eu le temps de marquer les esprits, en devenant le plus jeune Canadien à réussir un match de quatre buts.

L’adolescent a toutefois l’occasion de se reprendre quelques mois plus tard, alors qu’il remporte l’or lors de la reprise du tournoi.



Connor Bedard célèbre sa conquête du Championnat mondial junior en août 2022. Crédit photo : Jason Franson | La Presse canadienne

Bedard semble avoir conservé des énergies pour son équipe junior, puisqu’il amasse 100 points en 62 matchs et devient le plus jeune joueur de l’histoire de la ligue à marquer 50 buts en une saison.



Durant l’été, le joueur est le capitaine du Canada au Championnat mondial des moins de 18 ans. Il parvient à mener ses troupes jusqu’à la médaille d’or.

Vers le repêchage de la LNH

Connor Bedard doit être repêché à l’issue de la saison de hockey 2022-2023. Difficile de dire s’il est fouetté par cette perspective, mais il est plus performant que jamais, avant de s’envoler pour le Championnat junior.

Le centre mesurant 5 pieds 10 et pèsant 185 livres présente des statistiques simplement absurdes en 2022, avec 27 buts et 64 points en 28 matchs — des chiffres qui ne sont pas sans rappeler ceux du meilleur joueur au monde, Connor McDavid, lors de son année de repêchage. Aujourd'hui capitaine des Oilers d'Edmonton, «McJesus» avait récolté 44 buts et 120 points en 47 matchs.

Les prouesses de Bedard au Championnat junior sont toutefois tout simplement sans égales: avec 21 points, dont huit buts, en cinq matches, il compte 10 points de plus que son plus proche poursuivant.

Le jeune homme de 17 ans multiplie les buts et les points à un rythme tonitruant depuis le début de la compétition. Après un premier match où il n'a «seulement» marqué qu'un but contre la Tchéquie, Bedard s'est repris de belle façon pour les rencontres suivantes, en inscrivant notamment sept points contre l'Allemagne, six points contre l'Autriche, puis quatre points contre la Suède. Enfin, il a joué les héros contre la Slovaquie en quarts de finale, en inscrivant deux buts, dont l'un de toute beauté en prolongation.

Et alors que le Canada se frottera aux États-Unis lors des demi-finales le 4 janvier, Bedard n’a peut-être pas encore fini de réécrire l’histoire.

Le Canadien de Montréal dans tout ça ?

Si vous êtes parvenus jusqu’ici, vous aurez compris que Connor Bedard, qui a le potentiel de transformer n’importe quelle équipe de la LNH, sera choisi au premier rang du repêchage de cet été.

Et c’est un secret de Polichinelle: à moins d’un revirement exceptionnel digne d’Hollywood, le Canadien ne gagnera pas la Coupe Stanley cette saison. L’équipe se positionne à l’avant-dernier rang de la Conférence de l’Est et au 27e rang de la LNH.

Mais séchez vos larmes: comme les trois premières équipes seront déterminées par une loterie auxquelles participeront les 16 équipes ne participant pas aux séries éliminatoires et que ce sont les pires équipes qui auront les meilleurs pourcentages de chance d’être pigées.

Au moment d'écrire ces lignes, Montréal disposait des sixièmes meilleures chances de repêcher premier, avec 7,5 %, selon Tankathon. Au rythme où s’enfilent les défaites du Tricolore, ce pourcentage peut toutefois changer d’ici à la fin de la saison.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là: en échangeant le vétéran défenseur en fin de contrat Ben Chiarot aux Panthers de la Floride la saison dernière, le directeur général Kent Hughes est parvenu à soutirer un choix de première ronde à son homologue. La Floride connaît présentement une saison désastreuse et son choix a 6% de chance d’aboutir au premier rang.

En additionnant ces deux pourcentages, Montréal aurait donc 13,5% de repêcher au tout premier rang. Seule la dernière équipe de la ligue, les Blackhawks de Chicago, a de meilleures chances, avec 18,5%.

Gageons que la loterie du repêchage sera donc particulièrement scrutée au Québec cette année...